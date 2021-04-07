Україна зробила крок до запуску власного супутника

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. На засіданні у середу Кабінет міністрів України ухвалив проект постанови "Деякі питання фінансування створення космічної системи "Січ-2-1", передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Цього року Україна планує запустити свій власний супутник дистанційного зондування Землі “Січ-2-1ˮ. Це – завдання, яке поставив перед урядом Президент, і сьогодні ми врегульовуємо юридичні та фінансові питання, які дозволять реалізувати його цього року", - повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З його слів, за допомогою власного супутника можна проводити моніторинг надзвичайних ситуацій, здійснювати контроль агропромислового комплексу та дотримання правил надрокористування, екологічний моніторинг, виконання інфраструктурнних проектів, земле- та лісокористування.

"Сьогодні ми затверджуємо основні умови реалізації такого проекту та визначаємо відповідні джерела фінансування, в тому числі за кошти державного бюджету", - додав Прем’єр.

Деталі

Проектом постанови пропонується визначити основні умови створення оптико-електронної системи дистанційного зондування Землі "Січ-2-1", забезпечення запуску, страхування космічного апарату та подальшої експлуатації системи, джерела фінансування відповідних робіт.

Крім того, пропонується внести зміни до плану заходів щодо розв'язання проблемних питань створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4", затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р.

Що було раніше

Минулого місяця у парламенті повідомили, що американська компанія SpaceX погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1.

Про супутник

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” було розпочато у 2013 році і він мав бути запущений у 2017 році, однак, він продовжує знаходитись на території “БК Південне”.

Питання реалізації проекту із запуску українського супутника “Січ 2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.

У ЗМІ прозвучали заяви Віце-прем’єр-міністра України — міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, що “відбувається саботаж будь-яких рішень зі сторони Державного космічного агентства щодо запуску супутника "Січ 2-30 (2-1)". Представник агентства спростував цю інформацію.

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