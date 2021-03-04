SpaceX погодилася запустити український супутник Січ 2-1
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Компанія SpaceX погодилася запустити на орбіту український супутник Січ 2-1. Домовленості про запуск були досягнуті минулого тижня під час переговорів з компанією. Про це пише УНН з посиланням на голову парламентського комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха.
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Переговори між комітетом економічного розвитку за участі команди Держкосмосу з SpaceX тривали з грудня 2020 року. Минулого тижня компанія Маска дала згоду на запуск супутника за 1 мільйон доларів.
“Умови контракту попередньо узгоджені й в України відтепер є можливість підписати договір на пускові послуги з американською компанією. Ціна контракту — 1 млн доларів, що є надзвичайно приємною для України ціною та у восьмеро нижчою за ту, яка була запланована з самого початку”, — заявив нардеп.
“Якщо всі технічні перешкоди будуть подолані і профільне міністерство все зробить вчасно — супутник справді буде запущений у рік 30-ліття Незалежності України.
Космос буде або українським, або його не існує”, — підсумував Дмитро Наталуха.
Як повідомляв УНН раніше, прямі перемовини із SpaceX розпочались у грудні.
Про супутник
Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” було розпочато у 2013 році і він мав бути запущений у 2017 році, однак, він продовжує знаходитись на території “БК Південне”.
Питання реалізації проекту із запуску українського супутника “Січ 2-1” (пізніше перейменованого на “Січ 2-30”) було ініційоване під час виїзного засідання Комітету до Дніпра, яке відбулося 12 березня 2020 року.
У ЗМІ прозвучали заяви Віце-прем’єр-міністра України — Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, що “відбувається саботаж будь-яких рішень зі сторони Державного космічного агентства щодо запуску супутника „Січ 2-30 (2-1)“. Представник агентства спростував цю інформацію.