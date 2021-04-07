Украина сделала шаг к запуску собственного спутника

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"В этом году Украина планирует запустить свой собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1ˮ. Это - задача, которую поставил перед правительством Президент, и сегодня мы урегулируем юридические и финансовые вопросы, которые позволят реализовать его в этом году", - сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, с помощью собственного спутника можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса и соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурнних проектов, земле- и лесопользования.

"Сегодня мы утверждаем основные условия реализации такого проекта и определяем соответствующие источники финансирования, в том числе за счет государственного бюджета", - добавил Премьер.

Детали

Проектом постановления предлагается определить основные условия создания оптико-электронной системы дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1", обеспечения запуска, страхование космического аппарата и дальнейшей эксплуатации системы, источники финансирования соответствующих работ.

Кроме того, предлагается внести изменения в план мероприятий по решению проблемных вопросов создания космического ракетного комплекса "Циклон-4", утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2017 года.

Что было раньше

В прошлом месяце в парламенте сообщили, что американская компания SpaceX согласилась запустить на орбиту украинский спутник Сич 2-1.



О спутнике

Разработку спутника "Сич 2-30 (2-1)" было начато в 2013 году и он должен был быть запущен в 2017 году, однако, он продолжает находиться на территории "БК Южное".

Вопросы реализации проекта по запуску украинского спутника "Сич 2-1" (позже переименованного в "Сич 2-30") было инициировано во время выездного заседания Комитета в Днепр, которое состоялось 12 марта 2020 года.

В СМИ прозвучали заявления вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, что "происходит саботаж любых решений по стороны Государственного космического агентства по запуску спутника "Сич 2-30 (2-1)". Представитель агентства опроверг эту информацию.