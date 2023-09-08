Передозування ліками завжди має побічні наслідки - фінтех-експерт про регуляцію та моніторинг транзакцій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Експерт фінтех, модератор та спікер конференцій FinRetail, MFO Summit та TechFin Expert Summit Гела Слюсарчук в ексклюзивному коментарі УНН з приводу актуальності для України сучасного моніторингу банківських транзакцій зазначив, що «ми не повинні забувати, що передозування ліками - це завжди побічні наслідки».
Цитата:
«Регуляція – це завжди потрібна річ. Контроль над транзакціями, безумовно, потрібен і, чесно кажучи, наш ринок цього потребував вже не перший рік. Але ми повинні не забувати, що передозування ліками це завжди побічні наслідки», - підкреслив експерт.
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Він зазначив, що «ринку потрібні однакові вимоги до моніторингу транзакцій для всіх гравців і ці вимоги повинні бути реальними для виконання».
«Якщо ці дві умови будуть дотриманні - тоді усім буде добре», - вважає Гела Слюсарчук.
Говорячи про швидкість транзакцій, яка притаманна українському банкінгу, він зазначив, що у цьому питанні необхідно «використовувати ризик орієнтований підхід».
«Тобто для того, щоб зрозуміти, це повинна бути швидка транзакція чи перевірена, ми повинні зрозуміти, наскільки це ризикована операція. Операції на великі суми, з використанням неідентифікованих чи анонімних інструментів, повинні ретельно перевіряти, а купівля у інтернет-магазині з телефона повинна проходити миттєво», - вважає експерт.
Додамо
Експерти фінансової сфери вказують, що наразі кожна банківська установа має власні розроблені правила моніторингу транзакцій. Це призводить до плутанини і блокування рахунків клієнтів в одних банках, тоді як в інших клієнти з аналогічними транзакціями вільно отримують послуги.
Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка наголошує, що «правила моніторингу банківських транзакцій повинні стати більш централізовано формалізованими, а не мати розпливчастий характер, який наразі випливає з вимог до кожного учасника ринку як „власна методика ризик орієнтованого підходу“ та яку регулятор може на власний розсуд вважати достатньою чи ні».
Водночас економічний експерт Олексій Кущ вважає, що в Україні після завершення війни варто розглянути можливість введення перехідного періоду для населення з максимально спрощеною процедурою наповнення рахунків коштами, які знаходилися на руках українців, тобто послабити фінансовий моніторинг за джерелами походження коштів – це дасть можливість залучити в економіку значні фінансові потоки.
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