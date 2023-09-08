Передозировка лекарствами всегда имеет побочные последствия - финтех-эксперт о регуляции и мониторинге транзакций

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«Регуляция – это всегда нужная вещь. Контроль над транзакциями, безусловно, нужен и, честно говоря, наш рынок в этом нуждался уже не первый год. Но мы должны не забывать, что передозировка лекарствами это всегда побочные последствия», - подчеркнул эксперт.

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Он отметил, что «рынку нужны одинаковые требования к мониторингу транзакций для всех игроков и эти требования должны быть реальными для выполнения».

«Если эти два условия будут соблюдены - тогда всем будет хорошо», - считает Гела Слюсарчук.

Говоря о скорости транзакций, которая присуща украинскому банкингу, он отметил, что в этом вопросе необходимо «использовать риск-ориентированный подход».

«То есть для того, чтобы понять, это должна быть быстрая транзакция или проверенная, мы должны понять, насколько это рискованная операция. Операции на большие суммы, с использованием неидентифицированных или анонимных инструментов, должны тщательно проверять, а покупка в интернет-магазине с телефона должна проходить мгновенно», - считает эксперт.

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Эксперты финансовой сферы указывают, что сейчас каждое банковское учреждение имеет собственные разработанные правила мониторинга транзакций. Это приводит к путанице и блокированию счетов клиентов в одних банках, тогда как в других клиенты с аналогичными транзакциями свободно получают услуги.

Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка отмечает, что «правила мониторинга банковских транзакций должны стать более централизованно формализованными, а не иметь расплывчатый характер, который сейчас вытекает из требований к каждому участнику рынка как „собственная методика риск ориентированного подхода“ и которую регулятор может по своему усмотрению считать достаточной или нет».

В то же время экономический эксперт Алексей Кущ считает, что в Украине после завершения войны следует рассмотреть возможность введения переходного периода для населения с максимально упрощенной процедурой наполнения счетов средствами, которые находились на руках украинцев, то есть ослабить финансовый мониторинг по источникам происхождения средств – это даст возможность привлечь в экономику значительные финансовые потоки.

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