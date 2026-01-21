Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP
Київ • УНН
Пентагон планує скоротити свою участь в елементах структури сил НАТО, що є ознакою прагнення адміністрації Трампа скоротити військову присутність США в Європі. Це торкнеться близько 200 військовослужбовців та зменшить участь США у діяльності майже 30 організацій НАТО.
Деталі
За словами джерел видання, це рішення торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США в діяльності майже 30 організацій НАТО, включаючи центри передового досвіду, які займаються підготовкою сил Альянсу в різних сферах ведення війни
Замість одномоментного виходу Пентагон має намір просто не замінювати персонал після завершення їхніх відряджень – таким чином процес може тривати роками
Вказується, що серед консультативних груп, які зіткнуться зі скороченнями, є ті, що займаються енергетичною безпекою Альянсу та операціями на морі.
"Пентагон також скоротить свою участь в офіційних структурах НАТО, пов'язаних зі спеціальними операціями та розвідкою. ... Деякі з цих функцій США буде перерозподілено всередині Альянсу, що обмежить масштаб наслідків", - йдеться у статті.
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Він наголосив, що США несуть несправедливий фінансовий тягар в Альянсі.
