Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP

20 січня, 20:12 • 12831 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 25028 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 22480 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 35830 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 27166 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 38961 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 23676 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28676 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26036 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26100 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Вартість золотих резервів рф зросла на 216 мільярдів доларів на тлі цінових рекордів20 січня, 18:38 • 3998 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 16809 перегляди
Найсильніші за 60 років потужні снігопади та арктичний холод паралізували рух в Азії20 січня, 19:55 • 5480 перегляди
США захопили сьомий танкер у Карибському морі, пов'язаний з ВенесуелоюVideo23:38 • 7058 перегляди
Трамп розкрив причину, чому не може закінчити війну між росією та Україною00:14 • 14844 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 16954 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 35830 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 38961 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 38249 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 50345 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 10413 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 13206 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 14378 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo20 січня, 14:39 • 21178 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором20 січня, 14:32 • 19618 перегляди
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Пентагон планує скоротити свою участь в елементах структури сил НАТО, що є ознакою прагнення адміністрації Трампа скоротити військову присутність США в Європі. Це торкнеться близько 200 військовослужбовців та зменшить участь США у діяльності майже 30 організацій НАТО.

Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP

Пентагон планує скоротити свою участь в елементах структури сил НАТО та низці консультативних груп альянсу, що є черговою ознакою прагнення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити військову присутність США в Європі. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на кількох неназваних посадовців, обізнаних із цими планами, інформує УНН.

Деталі

За словами джерел видання, це рішення торкнеться близько 200 військовослужбовців і зменшить участь США в діяльності майже 30 організацій НАТО, включаючи центри передового досвіду, які займаються підготовкою сил Альянсу в різних сферах ведення війни

Замість одномоментного виходу Пентагон має намір просто не замінювати персонал після завершення їхніх відряджень – таким чином процес може тривати роками

- цитує видання одного зі своїх співбесідників.

Вказується, що серед консультативних груп, які зіткнуться зі скороченнями, є ті, що займаються енергетичною безпекою Альянсу та операціями на морі.

"Пентагон також скоротить свою участь в офіційних структурах НАТО, пов'язаних зі спеціальними операціями та розвідкою. ... Деякі з цих функцій США буде перерозподілено всередині Альянсу, що обмежить масштаб наслідків", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% ВВП. Він наголосив, що США несуть несправедливий фінансовий тягар в Альянсі.

Рютте назвав причини, чому США вигідно залишатись у НАТО21.12.25, 19:05 • 5002 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Державний бюджет
Енергетика
Пентагон
The Washington Post
НАТО
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки