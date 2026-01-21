Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP

Пентагон планирует сократить свое участие в элементах структуры сил НАТО и ряде консультативных групп альянса, что является очередным признаком стремления администрации президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие США в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких неназванных должностных лиц, осведомленных с этими планами, информирует УНН.

Подробности

По словам источников издания, это решение затронет около 200 военнослужащих и уменьшит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил Альянса в различных сферах ведения войны.

Вместо одномоментного выхода Пентагон намерен просто не заменять персонал после завершения их командировок – таким образом процесс может длиться годами. - цитирует издание одного из своих собеседников.

Указывается, что среди консультативных групп, которые столкнутся с сокращениями, есть те, что занимаются энергетической безопасностью Альянса и операциями на море.

"Пентагон также сократит свое участие в официальных структурах НАТО, связанных со специальными операциями и разведкой. ... Некоторые из этих функций США будут перераспределены внутри Альянса, что ограничит масштаб последствий", - говорится в статье.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП. Он подчеркнул, что США несут несправедливое финансовое бремя в Альянсе.

