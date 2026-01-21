$43.180.08
20 января, 20:12 • 12714 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 24725 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 22199 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 35438 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 26981 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 38787 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 23635 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 28661 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 26017 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 26067 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Пентагон планирует сократить свое участие в элементах структуры сил НАТО, что является признаком стремления администрации Трампа сократить военное присутствие США в Европе. Это затронет около 200 военнослужащих и уменьшит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО.

Пентагон планирует сократить свое участие в структурах НАТО - WP

Пентагон планирует сократить свое участие в элементах структуры сил НАТО и ряде консультативных групп альянса, что является очередным признаком стремления администрации президента США Дональда Трампа сократить военное присутствие США в Европе. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на нескольких неназванных должностных лиц, осведомленных с этими планами, информирует УНН.

Подробности

По словам источников издания, это решение затронет около 200 военнослужащих и уменьшит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил Альянса в различных сферах ведения войны.

Вместо одномоментного выхода Пентагон намерен просто не заменять персонал после завершения их командировок – таким образом процесс может длиться годами.

- цитирует издание одного из своих собеседников.

Указывается, что среди консультативных групп, которые столкнутся с сокращениями, есть те, что занимаются энергетической безопасностью Альянса и операциями на море.

"Пентагон также сократит свое участие в официальных структурах НАТО, связанных со специальными операциями и разведкой. ... Некоторые из этих функций США будут перераспределены внутри Альянса, что ограничит масштаб последствий", - говорится в статье.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить оборонные расходы до 5% ВВП. Он подчеркнул, что США несут несправедливое финансовое бремя в Альянсе.

Рютте назвал причины, почему США выгодно оставаться в НАТО21.12.25, 19:05 • 5002 просмотра

Вадим Хлюдзинский

