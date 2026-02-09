Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи

$43.050.09
9 лютого, 08:22 • 15456 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 30424 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
8 лютого, 19:59 • 35413 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 52809 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 51720 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 41754 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 40212 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 26884 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 18246 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 13571 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
Популярнi новини
На Волині ворог знову вдарив по об'єкту енергетики: деталі9 лютого, 06:15 • 11911 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 30891 перегляди
Атака рф на Волинь: мер Нововолинська повідомив про удар ворога по підстанції, понад 80 тис. споживачів без світла9 лютого, 06:57 • 6190 перегляди
Залізниця знову зазнала ворожих ударів, є затримки поїздів - Укрзалізниця09:47 • 19641 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 11688 перегляди
Публікації
В Україні працює Defence City: перший резидент, податкові пільги та підводні камені 14:55 • 750 перегляди
НСЗУ знову уклала контракт зі скандальною клінікою "Одрекс": у чому ризики для пацієнтів12:30 • 11828 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto8 лютого, 07:00 • 57326 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 78697 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 95451 перегляди
УНН Lite
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи15:11 • 136 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 31014 перегляди
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 36922 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 50157 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 50855 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи

Київ • УНН

 • 136 перегляди

ВАДА розслідує можливе введення гіалуронової кислоти в статеві органи олімпійських стрибунів з трампліна для аеродинамічної переваги. Експерти попереджають про ризики інфекції, спотворення та гангрени від таких ін'єкцій.

Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розслідує, чи вводили олімпійські стрибуни з трампліну гіалуронову кислоту у свої статеві органи, щоб зробити їх аеродинамічнішими - скандал, який отримав назву "пенісгейт" (penisgate), у той час, як експерти розкрили ризики таких ін'єкцій, на тлі старту змагань у цьому виді спорту, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Звинувачення вперше з'явилися в німецькій газеті Bild, яка стверджувала, що професійні спортсмени вводять цю речовину, яка широко використовується як естетичний філлер, безпосередньо у свої статеві органи, щоб отримати перевагу перед конкурентами.

Хоча чутки поки не підтверджені, експерти висловили стурбованість щодо ризиків, попереджаючи, що це може спричинити інфекцію, спотворення, гангрену або навіть призвести до ампутації.

За словами доктора Ширін Лахані, провідного лікаря-косметолога з клініки Elite Aesthetics, ін'єкції гіалуронової кислоти в пеніс, яка часто використовується в процедурах проти старіння та збільшення обхвату пеніса, зроблять його більшим.

У цьому випадку спортсменам буде потрібний більший костюм з більшою площею поверхні, що збільшить підйомну силу, яку спортсмен може створити під час змагань, дозволяючи йому стрибати далі.

Як пояснив Сандро Пертіле, директор чоловічих змагань Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS): "Кожен додатковий сантиметр костюма має значення".

"Якщо площа поверхні вашого костюма на 5 відсотків більша, ви летите далі. Звичайно, це змагальний вид спорту, і всі на межі правил, бо всі хочуть перемогти", - сказав він Guardian.

Більший костюм означає більшу площу поверхні, розтягнуту V-подібним положенням ніг у промежині, що дозволяє спортсменам стрибати далі.

Але для того, щоб досягти помітного результату, чоловікові потрібно робити ін'єкції в пеніс кожні шість-дванадцять місяців, залежно від абсорбції та міграції частинок, пише видання.

Гіалуронова кислота - природна молекула, що грає вирішальну роль у підтримці пружності шкіри, - вводиться в м'які тканини під шкірою статевого члена.

Одна молекула гіалуронової кислоти, як зазначається, може утримувати до 1000 разів більше води, ніж важить сама, допомагаючи створювати структуру, каркас та об'єм ін'єкційної області.

Однак ін'єкції гіалуронової кислоти у статевий член також пов'язані зі значними ризиками, попереджає доктор Лахані.

"Як і у випадку з філерами в інших частинах тіла, при попаданні філера в кровоносну судину можуть виникнути серйозні ускладнення, від інфекції до гранульом - невеликих горбків під шкірою", - вказала вона.

У поодиноких випадках, як задокументували японські лікарі у 2021 році, це може призвести до гангрени - серйозного стану, при якому порушення кровопостачання призводить до відмирання тканин організму.

У деяких нехірургічних процедурах кислота поєднується з власною збагаченою тромбоцитами плазмою (PRP) пацієнта, що імітує природну реакцію організму на ушкодження, що призводить до утворення нових кровоносних судин та росту нервових волокон.

"Слід уникати тих, хто пропонує філери для статевого члена за ціною, яка здається "надто хорошою, щоб бути правдою", або обіцяє результати, які здаються нереалістичними", - каже доктор Лахані.

Симптоми включають поширені побічні ефекти лікування, у тому числі набряк шкіри.

Основним методом лікування гангрени є хірургічне видалення пошкоджених тканин, відоме як дебридування, але в більш важких випадках може знадобитися видалення всієї частини тіла.

При неправильному введенні або в неправильному дозуванні, включаючи, за словами доктора Лахані, більше 10 мл філера для статевого члена, інші поширені симптоми включають біль, деформацію, запалення, зміну чутливості та еректильну дисфункцію.

Директор зв'язків із громадськістю FIS Бруно Сассі стверджує: "Ніколи не було жодних ознак, тим більше доказів, що будь-який конкурент коли-небудь використовував ін'єкції гіалуронової кислоти для отримання конкурентної переваги".

Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор07.02.26, 20:50 • 12034 перегляди

Юлія Шрамко

СпортЗдоров'яНовини СвітуУНН Lite
The Guardian
Bild
Японія