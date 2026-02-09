Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) розслідує, чи вводили олімпійські стрибуни з трампліну гіалуронову кислоту у свої статеві органи, щоб зробити їх аеродинамічнішими - скандал, який отримав назву "пенісгейт" (penisgate), у той час, як експерти розкрили ризики таких ін'єкцій, на тлі старту змагань у цьому виді спорту, повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Звинувачення вперше з'явилися в німецькій газеті Bild, яка стверджувала, що професійні спортсмени вводять цю речовину, яка широко використовується як естетичний філлер, безпосередньо у свої статеві органи, щоб отримати перевагу перед конкурентами.

Хоча чутки поки не підтверджені, експерти висловили стурбованість щодо ризиків, попереджаючи, що це може спричинити інфекцію, спотворення, гангрену або навіть призвести до ампутації.

За словами доктора Ширін Лахані, провідного лікаря-косметолога з клініки Elite Aesthetics, ін'єкції гіалуронової кислоти в пеніс, яка часто використовується в процедурах проти старіння та збільшення обхвату пеніса, зроблять його більшим.

У цьому випадку спортсменам буде потрібний більший костюм з більшою площею поверхні, що збільшить підйомну силу, яку спортсмен може створити під час змагань, дозволяючи йому стрибати далі.

Як пояснив Сандро Пертіле, директор чоловічих змагань Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS): "Кожен додатковий сантиметр костюма має значення".

"Якщо площа поверхні вашого костюма на 5 відсотків більша, ви летите далі. Звичайно, це змагальний вид спорту, і всі на межі правил, бо всі хочуть перемогти", - сказав він Guardian.

Більший костюм означає більшу площу поверхні, розтягнуту V-подібним положенням ніг у промежині, що дозволяє спортсменам стрибати далі.

Але для того, щоб досягти помітного результату, чоловікові потрібно робити ін'єкції в пеніс кожні шість-дванадцять місяців, залежно від абсорбції та міграції частинок, пише видання.

Гіалуронова кислота - природна молекула, що грає вирішальну роль у підтримці пружності шкіри, - вводиться в м'які тканини під шкірою статевого члена.

Одна молекула гіалуронової кислоти, як зазначається, може утримувати до 1000 разів більше води, ніж важить сама, допомагаючи створювати структуру, каркас та об'єм ін'єкційної області.

Однак ін'єкції гіалуронової кислоти у статевий член також пов'язані зі значними ризиками, попереджає доктор Лахані.

"Як і у випадку з філерами в інших частинах тіла, при попаданні філера в кровоносну судину можуть виникнути серйозні ускладнення, від інфекції до гранульом - невеликих горбків під шкірою", - вказала вона.

У поодиноких випадках, як задокументували японські лікарі у 2021 році, це може призвести до гангрени - серйозного стану, при якому порушення кровопостачання призводить до відмирання тканин організму.

У деяких нехірургічних процедурах кислота поєднується з власною збагаченою тромбоцитами плазмою (PRP) пацієнта, що імітує природну реакцію організму на ушкодження, що призводить до утворення нових кровоносних судин та росту нервових волокон.

"Слід уникати тих, хто пропонує філери для статевого члена за ціною, яка здається "надто хорошою, щоб бути правдою", або обіцяє результати, які здаються нереалістичними", - каже доктор Лахані.

Симптоми включають поширені побічні ефекти лікування, у тому числі набряк шкіри.

Основним методом лікування гангрени є хірургічне видалення пошкоджених тканин, відоме як дебридування, але в більш важких випадках може знадобитися видалення всієї частини тіла.

При неправильному введенні або в неправильному дозуванні, включаючи, за словами доктора Лахані, більше 10 мл філера для статевого члена, інші поширені симптоми включають біль, деформацію, запалення, зміну чутливості та еректильну дисфункцію.

Директор зв'язків із громадськістю FIS Бруно Сассі стверджує: "Ніколи не було жодних ознак, тим більше доказів, що будь-який конкурент коли-небудь використовував ін'єкції гіалуронової кислоти для отримання конкурентної переваги".

Протести у Мілані: тисячі людей виступили проти Олімпіади-2026 та екологічних наслідків Ігор