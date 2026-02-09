$43.050.09
Эксклюзив
15:20 • 1704 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
публикации
УНН Lite
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

WADA расследует возможное введение гиалуроновой кислоты в половые органы олимпийских прыгунов с трамплина для аэродинамического преимущества. Эксперты предупреждают о рисках инфекции, искажения и гангрены от таких инъекций.

Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) расследует, вводили ли олимпийские прыгуны с трамплина гиалуроновую кислоту в свои половые органы, чтобы сделать их более аэродинамичными - скандал, получивший название "пенисгейт" (penisgate), в то время как эксперты раскрыли риски таких инъекций, на фоне старта соревнований в этом виде спорта, сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Обвинения впервые появились в немецкой газете Bild, которая утверждала, что профессиональные спортсмены вводят это вещество, широко используемое в качестве эстетического филлера, непосредственно в свои половые органы, чтобы получить преимущество перед конкурентами.

Хотя слухи пока не подтверждены, эксперты выразили обеспокоенность по поводу рисков, предупреждая, что это может вызвать инфекцию, обезображивание, гангрену или даже привести к ампутации.

По словам доктора Ширин Лахани, ведущего врача-косметолога из клиники Elite Aesthetics, инъекции гиалуроновой кислоты в пенис, которая часто используется в процедурах против старения и увеличения обхвата пениса, сделают его больше.

В этом случае спортсменам потребуется больший костюм с большей площадью поверхности, что увеличит подъемную силу, которую спортсмен может создать во время соревнований, позволяя ему прыгать дальше.

Как пояснил Сандро Пертиле, директор мужских соревнований Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS): "Каждый дополнительный сантиметр костюма имеет значение".

"Если площадь поверхности вашего костюма на 5 процентов больше, вы летите дальше. Конечно, это соревновательный вид спорта, и все на грани правил, потому что все хотят победить", - сказал он Guardian.

Больший костюм означает большую площадь поверхности, растянутую V-образным положением ног в промежности, что позволяет спортсменам прыгать дальше.

Но для того, чтобы достичь заметного результата, мужчине нужно делать инъекции в пенис каждые шесть-двенадцать месяцев, в зависимости от абсорбции и миграции частиц, пишет издание.

Гиалуроновая кислота - природная молекула, играющая решающую роль в поддержании упругости кожи, - вводится в мягкие ткани под кожей полового члена.

Одна молекула гиалуроновой кислоты, как отмечается, может удерживать до 1000 раз больше воды, чем весит сама, помогая создавать структуру, каркас и объем инъекционной области.

Однако инъекции гиалуроновой кислоты в половой член также связаны со значительными рисками, предупреждает доктор Лахани.

"Как и в случае с филлерами в других частях тела, при попадании филлера в кровеносный сосуд могут возникнуть серьезные осложнения, от инфекции до гранулем - небольших бугорков под кожей", - указала она.

В редких случаях, как задокументировали японские врачи в 2021 году, это может привести к гангрене - серьезному состоянию, при котором нарушение кровоснабжения приводит к отмиранию тканей организма.

В некоторых нехирургических процедурах кислота сочетается с собственной обогащенной тромбоцитами плазмой (PRP) пациента, что имитирует естественную реакцию организма на повреждения, что приводит к образованию новых кровеносных сосудов и росту нервных волокон.

"Следует избегать тех, кто предлагает филлеры для полового члена по цене, которая кажется "слишком хорошей, чтобы быть правдой", или обещает результаты, которые кажутся нереалистичными", - говорит доктор Лахани.

Симптомы включают распространенные побочные эффекты лечения, в том числе отек кожи.

Основным методом лечения гангрены является хирургическое удаление поврежденных тканей, известное как дебридирование, но в более тяжелых случаях может потребоваться удаление всей части тела.

При неправильном введении или в неправильной дозировке, включая, по словам доктора Лахани, более 10 мл филлера для полового члена, другие распространенные симптомы включают боль, деформацию, воспаление, изменение чувствительности и эректильную дисфункцию.

Директор по связям с общественностью FIS Бруно Сасси утверждает: "Никогда не было никаких признаков, тем более доказательств, что какой-либо конкурент когда-либо использовал инъекции гиалуроновой кислоты для получения конкурентного преимущества".

Протесты в Милане: тысячи людей выступили против Олимпиады-2026 и экологических последствий Игр07.02.26, 20:50 • 12036 просмотров

Юлия Шрамко

СпортЗдоровьеНовости МираУНН Lite
