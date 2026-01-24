$43.170.01
Патентна війна у світі технологій: на творців окулярів Ray-Ban Meta подали багатомільярдний позов

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Компанія Solos Technology Ltd. подала до суду на Meta Platforms Inc. та EssilorLuxottica SA. Позивач стверджує, що розумні окуляри Ray-Ban Meta використовують запатентовані технології Solos без дозволу.

Патентна війна у світі технологій: на творців окулярів Ray-Ban Meta подали багатомільярдний позов
Фото: Bloomberg

Компанія Solos Technology Ltd. звернулася до федерального суду штату Массачусетс зі звинуваченнями проти Meta Platforms Inc. та гіганта індустрії оптики EssilorLuxottica SA. Позивач стверджує, що популярні розумні окуляри були створені з використанням запатентованих технологій Solos без належного дозволу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Компанія Solos заявляє про навмисне порушення низки патентів, що охоплюють фундаментальні апаратні та програмні рішення в галузі носійної електроніки. У позові стверджується, що керівництво EssilorLuxottica та дочірньої компанії Oakley було ознайомлено з конфіденційними концепціями та дорожньою картою Solos ще у 2015-2017 роках.

Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"22.01.26, 02:15 • 3938 переглядiв

Зокрема, зазначається, що колишні топменеджери отримували зразки продукції для тестування, а деякі фахівці, що досліджували стратегію Solos, згодом перейшли на роботу в Meta, ймовірно передавши конфіденційні знання новому роботодавцю.

Загроза для лідера ринку та фінансові вимоги

Позивач вимагає відшкодування збитків у розмірі кількох мільярдів доларів та накладення судової заборони на продаж лінійки Ray-Ban Meta Wayfarer. Це може стати серйозним ударом для Meta, оскільки компанія нещодавно обговорювала подвоєння обсягів виробництва через високий попит на гаджет.

TikTok залишається у США: 200 мільйонів користувачів після завершення угоди під контролем інвесторів23.01.26, 07:13 • 4418 переглядiв

Попри те, що власні спроби Solos завоювати споживчий ринок із серією AirGo були менш успішними через критику якості сервісу, їхнє портфоліо з понад 100 патентів робить компанію небезпечним супротивником у правовому полі.

Контекст патентних битв у сегменті розумних пристроїв

Ринок розумних окулярів стає новою ареною для масштабних юридичних конфліктів, оскільки категорія демонструє стрімке зростання у 2026 році. Окрім позову від Solos, Meta вже бере участь у розбирательствах щодо технологій зчитування м’язових сигналів для своїх нейронних браслетів. Аналогічні суперечки спалахують і серед конкурентів, зокрема між брендами Xreal та Viture, що свідчить про запеклу боротьбу за інтелектуальну власність у ніші, де технології доповненої реальності та вбудованого штучного інтелекту стають стандартом. 

Apple готує вбудований чат-бот під кодовою назвою Campos для iPhone та Mac21.01.26, 23:37 • 2778 переглядiв

Степан Гафтко

