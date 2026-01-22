Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:20 • 1744 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
19:21 • 8908 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 16273 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 26363 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
21 січня, 14:30 • 19150 перегляди
Смерті у приватних клініках і відсутність реакції регулятора: "справа Odrex" як вирок системі
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32307 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34973 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
21 січня, 10:42 • 20757 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
21 січня, 08:59 • 21692 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 39473 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп у Давосі анонсував зустріч із Зеленським21 січня, 14:39 • 10014 перегляди
Федоров обіцяє радикальну реформу ЗСУ для збільшення втрат росіян - Reuters21 січня, 15:09 • 11444 перегляди
Трамп припинить підтримку України у випадку санкцій Європи через Гренландію - NYT21 січня, 15:28 • 4598 перегляди
Трамп запевнив, що США не застосовуватимуть силу щодо Гренландії21 січня, 15:42 • 3898 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 6644 перегляди
Публікації
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 26362 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 32307 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30470 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
21 січня, 10:55 • 34973 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 51306 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Музикант
Геннадій Труханов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ґренландія
Давос
Європа
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto23:40 • 258 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 3746 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 6662 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 30470 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 28773 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Глядачі розглядають ймовірну угоду між Netflix та Warner Bros. Discovery як шанс на розв'язання проблеми надмірної кількості платних платформ. Об'єднання дозволить уникнути розпилення контенту та забезпечить доступ до преміальних фільмів і серіалів в межах єдиного рахунку.

Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"

Глядачі розглядають можливу угоду між Netflix та Warner Bros. Discovery як шанс на розв'язання проблеми надмірної кількості платних платформ. Після того, як Netflix запропонував майже 83 мільярди доларів за більшу частину Warner Bros., користувачі почали сподіватися на повернення до моделі "все під одним дахом". Це дозволило б уникнути розпилення контенту між десятками різних сервісів, за кожен з яких зараз доводиться платити окремо. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основний акцент очікувань зміщується на фінансову вигоду для клієнтів. Згідно з опитуваннями, середній американець зараз сплачує за декілька підписок одночасно, витрачаючи понад 550 доларів на рік.

Netflix готує нову готівкову пропозицію для придбання Warner Bros. Discovery14.01.26, 21:19 • 5100 переглядiв

Об’єднання Netflix та HBO Max в одну екосистему дозволило б отримати доступ до преміальних фільмів та серіалів у межах єдиного рахунку. Користувачі розраховують, що замість простого додавання вартості одного сервісу до іншого, компанії запропонують вигідні пакетні знижки.

Повернення до єдиної бібліотеки контенту

Аналітики зазначають, що злиття може відродити ранню обіцянку стрімінгу, коли більшість світових хітів були доступні на одній платформі. У сучасних умовах, коли 94% користувачів HBO Max вже мають підписку на Netflix, створення спільного інтерфейсу виглядає логічним кроком. Це позбавило б глядачів необхідності постійно перемикатися між додатками та допомогло б зупинити нескінченне зростання сукупних витрат на цифрове дозвілля.

Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20.01.26, 18:21 • 30298 переглядiв

Степан Гафтко

КультураТехнології
Фільм
Серіали
HBO Max
Reuters
Netflix