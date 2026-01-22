Об'єднання Netflix та Warner Bros. може покласти край "втомі від підписок"

Глядачі розглядають можливу угоду між Netflix та Warner Bros. Discovery як шанс на розв'язання проблеми надмірної кількості платних платформ. Після того, як Netflix запропонував майже 83 мільярди доларів за більшу частину Warner Bros., користувачі почали сподіватися на повернення до моделі "все під одним дахом". Це дозволило б уникнути розпилення контенту між десятками різних сервісів, за кожен з яких зараз доводиться платити окремо. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Основний акцент очікувань зміщується на фінансову вигоду для клієнтів. Згідно з опитуваннями, середній американець зараз сплачує за декілька підписок одночасно, витрачаючи понад 550 доларів на рік.

Об’єднання Netflix та HBO Max в одну екосистему дозволило б отримати доступ до преміальних фільмів та серіалів у межах єдиного рахунку. Користувачі розраховують, що замість простого додавання вартості одного сервісу до іншого, компанії запропонують вигідні пакетні знижки.

Повернення до єдиної бібліотеки контенту

Аналітики зазначають, що злиття може відродити ранню обіцянку стрімінгу, коли більшість світових хітів були доступні на одній платформі. У сучасних умовах, коли 94% користувачів HBO Max вже мають підписку на Netflix, створення спільного інтерфейсу виглядає логічним кроком. Це позбавило б глядачів необхідності постійно перемикатися між додатками та допомогло б зупинити нескінченне зростання сукупних витрат на цифрове дозвілля.

