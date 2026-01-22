$43.180.08
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
19:21 • 8828 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 16243 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 26318 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
21 января, 14:30 • 19135 просмотра
Смерти в частных клиниках и отсутствие реакции регулятора: "дело Odrex" как приговор системе
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 32282 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 10:55 • 34951 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
21 января, 10:42 • 20752 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
21 января, 08:59 • 21689 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 39470 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
Объединение Netflix и Warner Bros. может положить конец "усталости от подписок"

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Зрители рассматривают вероятную сделку между Netflix и Warner Bros. Discovery как шанс на решение проблемы избыточного количества платных платформ. Объединение позволит избежать распыления контента и обеспечит доступ к премиальным фильмам и сериалам в рамках единого счета.

Зрители рассматривают возможное соглашение между Netflix и Warner Bros. Discovery как шанс на решение проблемы избыточного количества платных платформ. После того, как Netflix предложил почти 83 миллиарда долларов за большую часть Warner Bros., пользователи начали надеяться на возвращение к модели "все под одной крышей". Это позволило бы избежать распыления контента между десятками различных сервисов, за каждый из которых сейчас приходится платить отдельно. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основной акцент ожиданий смещается на финансовую выгоду для клиентов. Согласно опросам, средний американец сейчас платит за несколько подписок одновременно, тратя более 550 долларов в год.

Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery14.01.26, 21:19 • 5100 просмотров

Объединение Netflix и HBO Max в одну экосистему позволило бы получить доступ к премиальным фильмам и сериалам в рамках единого счета. Пользователи рассчитывают, что вместо простого добавления стоимости одного сервиса к другому, компании предложат выгодные пакетные скидки.

Возвращение к единой библиотеке контента

Аналитики отмечают, что слияние может возродить раннее обещание стриминга, когда большинство мировых хитов были доступны на одной платформе. В современных условиях, когда 94% пользователей HBO Max уже имеют подписку на Netflix, создание общего интерфейса выглядит логичным шагом. Это избавило бы зрителей от необходимости постоянно переключаться между приложениями и помогло бы остановить бесконечный рост совокупных затрат на цифровой досуг.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20.01.26, 18:21 • 30298 просмотров

Степан Гафтко

