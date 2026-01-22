Объединение Netflix и Warner Bros. может положить конец "усталости от подписок"

Зрители рассматривают возможное соглашение между Netflix и Warner Bros. Discovery как шанс на решение проблемы избыточного количества платных платформ. После того, как Netflix предложил почти 83 миллиарда долларов за большую часть Warner Bros., пользователи начали надеяться на возвращение к модели "все под одной крышей". Это позволило бы избежать распыления контента между десятками различных сервисов, за каждый из которых сейчас приходится платить отдельно. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Основной акцент ожиданий смещается на финансовую выгоду для клиентов. Согласно опросам, средний американец сейчас платит за несколько подписок одновременно, тратя более 550 долларов в год.

Netflix готовит новое наличное предложение для приобретения Warner Bros. Discovery

Объединение Netflix и HBO Max в одну экосистему позволило бы получить доступ к премиальным фильмам и сериалам в рамках единого счета. Пользователи рассчитывают, что вместо простого добавления стоимости одного сервиса к другому, компании предложат выгодные пакетные скидки.

Возвращение к единой библиотеке контента

Аналитики отмечают, что слияние может возродить раннее обещание стриминга, когда большинство мировых хитов были доступны на одной платформе. В современных условиях, когда 94% пользователей HBO Max уже имеют подписку на Netflix, создание общего интерфейса выглядит логичным шагом. Это избавило бы зрителей от необходимости постоянно переключаться между приложениями и помогло бы остановить бесконечный рост совокупных затрат на цифровой досуг.

Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount