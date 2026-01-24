$43.170.01
00:59 • 1092 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 13445 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
20:34 • 15073 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 15280 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 16048 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 27981 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 24917 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 18049 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25159 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 54383 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Патентная война в мире технологий: на создателей очков Ray-Ban Meta подали многомиллиардный иск

Киев • УНН

 • 352 просмотра

Компания Solos Technology Ltd. подала в суд на Meta Platforms Inc. и EssilorLuxottica SA. Истец утверждает, что умные очки Ray-Ban Meta используют запатентованные технологии Solos без разрешения.

Патентная война в мире технологий: на создателей очков Ray-Ban Meta подали многомиллиардный иск
Фото: Bloomberg

Компания Solos Technology Ltd. обратилась в федеральный суд штата Массачусетс с обвинениями против Meta Platforms Inc. и гиганта оптической индустрии EssilorLuxottica SA. Истец утверждает, что популярные умные очки были созданы с использованием запатентованных технологий Solos без надлежащего разрешения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Компания Solos заявляет об умышленном нарушении ряда патентов, охватывающих фундаментальные аппаратные и программные решения в области носимой электроники. В иске утверждается, что руководство EssilorLuxottica и дочерней компании Oakley было ознакомлено с конфиденциальными концепциями и дорожной картой Solos еще в 2015-2017 годах.

Объединение Netflix и Warner Bros. может положить конец "усталости от подписок"22.01.26, 02:15 • 3945 просмотров

В частности, отмечается, что бывшие топ-менеджеры получали образцы продукции для тестирования, а некоторые специалисты, исследовавшие стратегию Solos, впоследствии перешли на работу в Meta, вероятно, передав конфиденциальные знания новому работодателю.

Угроза для лидера рынка и финансовые требования

Истец требует возмещения убытков в размере нескольких миллиардов долларов и наложения судебного запрета на продажу линейки Ray-Ban Meta Wayfarer. Это может стать серьезным ударом для Meta, поскольку компания недавно обсуждала удвоение объемов производства из-за высокого спроса на гаджет.

TikTok остается в США: 200 миллионов пользователей после завершения сделки под контролем инвесторов23.01.26, 07:13 • 4426 просмотров

Несмотря на то, что собственные попытки Solos завоевать потребительский рынок с серией AirGo были менее успешными из-за критики качества сервиса, их портфолио из более чем 100 патентов делает компанию опасным противником в правовом поле.

Контекст патентных баталий в сегменте умных устройств

Рынок умных очков становится новой ареной для масштабных юридических конфликтов, поскольку категория демонстрирует стремительный рост в 2026 году. Помимо иска от Solos, Meta уже участвует в разбирательствах относительно технологий считывания мышечных сигналов для своих нейронных браслетов. Аналогичные споры вспыхивают и среди конкурентов, в частности между брендами Xreal и Viture, что свидетельствует об ожесточенной борьбе за интеллектуальную собственность в нише, где технологии дополненной реальности и встроенного искусственного интеллекта становятся стандартом. 

Apple готовит встроенный чат-бот под кодовым названием Campos для iPhone и Mac21.01.26, 23:37 • 2782 просмотра

Степан Гафтко

