Патентная война в мире технологий: на создателей очков Ray-Ban Meta подали многомиллиардный иск
Компания Solos Technology Ltd. подала в суд на Meta Platforms Inc. и EssilorLuxottica SA. Истец утверждает, что умные очки Ray-Ban Meta используют запатентованные технологии Solos без разрешения.
Компания Solos Technology Ltd. обратилась в федеральный суд штата Массачусетс с обвинениями против Meta Platforms Inc. и гиганта оптической индустрии EssilorLuxottica SA. Истец утверждает, что популярные умные очки были созданы с использованием запатентованных технологий Solos без надлежащего разрешения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Компания Solos заявляет об умышленном нарушении ряда патентов, охватывающих фундаментальные аппаратные и программные решения в области носимой электроники. В иске утверждается, что руководство EssilorLuxottica и дочерней компании Oakley было ознакомлено с конфиденциальными концепциями и дорожной картой Solos еще в 2015-2017 годах.
В частности, отмечается, что бывшие топ-менеджеры получали образцы продукции для тестирования, а некоторые специалисты, исследовавшие стратегию Solos, впоследствии перешли на работу в Meta, вероятно, передав конфиденциальные знания новому работодателю.
Угроза для лидера рынка и финансовые требования
Истец требует возмещения убытков в размере нескольких миллиардов долларов и наложения судебного запрета на продажу линейки Ray-Ban Meta Wayfarer. Это может стать серьезным ударом для Meta, поскольку компания недавно обсуждала удвоение объемов производства из-за высокого спроса на гаджет.
Несмотря на то, что собственные попытки Solos завоевать потребительский рынок с серией AirGo были менее успешными из-за критики качества сервиса, их портфолио из более чем 100 патентов делает компанию опасным противником в правовом поле.
Контекст патентных баталий в сегменте умных устройств
Рынок умных очков становится новой ареной для масштабных юридических конфликтов, поскольку категория демонстрирует стремительный рост в 2026 году. Помимо иска от Solos, Meta уже участвует в разбирательствах относительно технологий считывания мышечных сигналов для своих нейронных браслетов. Аналогичные споры вспыхивают и среди конкурентов, в частности между брендами Xreal и Viture, что свидетельствует об ожесточенной борьбе за интеллектуальную собственность в нише, где технологии дополненной реальности и встроенного искусственного интеллекта становятся стандартом.
