ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації: реакція України

$41.280.10
45.550.52
ukru
Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей
Ексклюзив
06:31 • 276 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 178772 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 134693 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 117331 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 124833 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 144473 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 145760 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 230478 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 217409 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 187600 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
1м/с
77%
Популярнi новини

Вбивство 27-річної жінки у Чернівцях: поліція розслідує причетність її 18-річного хлопця

10 квітня, 21:41 • 14470 перегляди

росіяни окупували Олександропіль на Донеччині – карти DeepState

10 квітня, 22:03 • 16594 перегляди

Зірка фільмів про Гаррі Поттера зіграє у фільмі російського режисера

10 квітня, 22:31 • 14843 перегляди

У Білому домі хочуть обмежити коло людей, які будуть мати доступ до секретних доповідей розвідки

10 квітня, 22:58 • 14088 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 12749 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 178772 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 171940 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 291241 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 313490 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 395065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 1620 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 56132 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 38998 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 53325 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 54828 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації: реакція України

Київ • УНН

 • 21923 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Про це на своїй сторінці у Facebook написала член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН

ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації: реакція України

“New normality — нова нормальність в Раді Європи. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Попри невиконання попередніх резолюцій ПАРЄ і зухвалу поведінку. Зрештою в документ була додані важливі поправки, яка зафіксувала анексію Криму з боку РФ в тексті і чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати Росія”, — зазначила Кравчук.

За її словами, “попереду серйозна робота вдовгу, формування порядку денного і політичних альянсів, робота на авторитет наших представників всередині організації”.

“ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора — „непозбувна бентега“ деяких європейських політиків хоч якось впихнути Росію в зону „нової нормальності“, зробити вигляд, що всі дії агресора — це business as usual. На нашому боці — наші щирі друзі з групи „Балтік +“ та інших делегацій, які б’ються поруч з нами за справжні цінності Європи — непорушність кордонів та повагу до суверенітету. На нашому боці — українці, які нас підтримують і навіть сюди доходять повідомлення щирої підтримки. Зрештою, на нашому боці — правда. Яка мусить перемогти і переможе!” — резюмувала Кравчук.

Рішення ПАРЄ прокоментував ще один представник української делегації Олексій Гончаренко, зауваживши, що в організації розстановка сил така - 2 до 1 проти європейських цінностей.

"Моя остання правка, яка передбачала не ратифікацію російських повноважень, набрала 45 голосів проти 90. Це і є розклад сил у нинішній ПАРЄ. 2 до 1 проти європейських цінностей", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Раніше Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.90
Bitcoin
$80,807.10
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,215.50
Ethereum
$1,549.23