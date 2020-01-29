ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації: реакція України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Про це на своїй сторінці у Facebook написала член української делегації в ПАРЄ Євгенія Кравчук, передає УНН.
“New normality — нова нормальність в Раді Європи. Більшість депутатів ПАРЄ підтримали резолюцію, яка дозволяє російській делегації залишитись в Парламентській асамблеї. Попри невиконання попередніх резолюцій ПАРЄ і зухвалу поведінку. Зрештою в документ була додані важливі поправки, яка зафіксувала анексію Криму з боку РФ в тексті і чіткі посилання на резолюції, які повинна виконати Росія”, — зазначила Кравчук.
За її словами, “попереду серйозна робота вдовгу, формування порядку денного і політичних альянсів, робота на авторитет наших представників всередині організації”.
“ПАРЄ знову стає зоною протистояння. На боці агресора — „непозбувна бентега“ деяких європейських політиків хоч якось впихнути Росію в зону „нової нормальності“, зробити вигляд, що всі дії агресора — це business as usual. На нашому боці — наші щирі друзі з групи „Балтік +“ та інших делегацій, які б’ються поруч з нами за справжні цінності Європи — непорушність кордонів та повагу до суверенітету. На нашому боці — українці, які нас підтримують і навіть сюди доходять повідомлення щирої підтримки. Зрештою, на нашому боці — правда. Яка мусить перемогти і переможе!” — резюмувала Кравчук.
Рішення ПАРЄ прокоментував ще один представник української делегації Олексій Гончаренко, зауваживши, що в організації розстановка сил така - 2 до 1 проти європейських цінностей.
"Моя остання правка, яка передбачала не ратифікацію російських повноважень, набрала 45 голосів проти 90. Це і є розклад сил у нинішній ПАРЄ. 2 до 1 проти європейських цінностей", - написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Раніше Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо.