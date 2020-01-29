ПАРЄ підтримала додатковий санкційний механізм: що не так
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.
"ПАРЄ підтримала додатковий санкційний механізм. Але виписаний він так, що реалізувати його неможливо", - написав Гончаренко і додав, що "росіяни просто знущаються над європейцями, вони заявили вустами Слуцького, що і в такому вигляді їм механізм не подобається і не проголосували за нього".
Відзначимо, що запровадження нового санкційного механізму підтримали 109 депутатів. Українські поправки до резолюції були відхилені.
Те, що зараз відбувається в організації, - це абсолютно хибний шлях. Чому? ...Ми говоримо, що ми приймаємо дієві процедури у відповідь на порушення держави-учасниці її статутних зобов'язань. І одночасно ми робимо ці процедури настільки складними, що на все це потрібно більше 9 місяців. Вибачте, але за цей час можна дитину виносити.
ПАРЄ називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить за потреби, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок.
Історія вже багато разів показувала нам приклади того, що умиротворення агресорів не працює", - прокоментував рішення Гончаренко.
Раніше голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що російська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи подала поправки, що унеможливлюють притягнення до відповідальності в рамках організації країн, які порушують статут та правила Ради Європи.