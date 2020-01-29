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ПАРЄ підтримала додатковий санкційний механізм: що не так

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи підтримала додаткову санкційну процедуру. Проте її механізм виписаний так, що реалізувати санкції щодо держав, які серйозно порушили принципи Ради Європи, практично неможливо. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко, передає УНН.

ПАРЄ підтримала додатковий санкційний механізм: що не так

"ПАРЄ підтримала додатковий санкційний механізм. Але виписаний він так, що реалізувати його неможливо", - написав Гончаренко і додав, що "росіяни просто знущаються над європейцями, вони заявили вустами Слуцького, що і в такому вигляді їм механізм не подобається і не проголосували за нього".

Відзначимо, що запровадження нового санкційного механізму підтримали 109 депутатів. Українські поправки до резолюції були відхилені.

Те, що зараз відбувається в організації, - це абсолютно хибний шлях. Чому? ...Ми говоримо, що ми приймаємо дієві процедури у відповідь на порушення держави-учасниці її статутних зобов'язань. І одночасно ми робимо ці процедури настільки складними, що на все це потрібно більше 9 місяців. Вибачте, але за цей час можна дитину виносити.

ПАРЄ називає себе сторожовим псом демократії, прав людини і правової держави. Але кому потрібен сторожовий пес, який не вкусить за потреби, а може лише облизувати? Це вже не сторожовий пес, а кімнатна собачка. До речі, Путін дуже любить кімнатних собачок.

Історія вже багато разів показувала нам приклади того, що умиротворення агресорів не працює", - прокоментував рішення Гончаренко.

Раніше голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько повідомила, що російська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи подала поправки, що унеможливлюють притягнення до відповідальності в рамках організації країн, які порушують статут та правила Ради Європи. 

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