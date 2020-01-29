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ПАСЕ поддержала дополнительный санкционный механизм: что не так

Киев • УНН

 • 19502 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительную санкционную процедуру. Однако ее механизм выписан так, что реализовать санкции в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы, практически невозможно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко, передает УНН.

ПАСЕ поддержала дополнительный санкционный механизм: что не так

"ПАСЕ поддержала дополнительный санкционный механизм. Но выписан он так, что реализовать его невозможно", - написал Гончаренко и добавил, что "русские просто издеваются над европейцами, они заявили устами Слуцкого, что и в таком виде им механизм не нравится и не проголосовали за него".

Отметим, что введение нового санкционного механизма поддержали 109 депутатов. Украинские поправки к резолюции были отклонены.

То, что сейчас происходит в организации, - это абсолютно ложный путь. Почему? ... Мы говорим, что мы принимаем действенные процедуры в ответ на нарушение государства-участника его уставных обязательств. И одновременно мы делаем эти процедуры настолько сложными, что на все это нужно более 9 месяцев. Извините, но за это время можно ребенка выносить.

ПАСЕ называет себя сторожевым псом демократии, прав человека и правового государства. Но кому нужен сторожевой пес, который не укусит при необходимости, а может только облизывать? Это уже не сторожевой пес, а комнатная собачка. Кстати, Путин очень любит комнатных собачек.

История уже много раз показывала нам примеры того, что умиротворение агрессоров не работает", - прокомментировал решение Гончаренко.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы подала поправки, исключающие привлечение к ответственности в рамках организации стран, которые нарушают устав и правила Совета Европы.

Украинские Национальные Новости

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