Росія в ПАРЄ хоче унеможливити притягнення до відповідальності країн-порушниць правил РЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Російська делегація у Парламентській асамблеї Ради Європи подала поправки, що унеможливлюють притягнення до відповідальності в рамках організації країн, які порушують статут та правила Ради Європи. Про це написала у Facebook голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько, передає УНН.
“Росіяни (на політичному комітеті — ред.) подали поправки, які унеможливлюють притягнення до відповідальності ті країни, які порушують статут та правила Ради Європи”, — написала Ясьсо.
З її слів, водночас українська делегація на політичному комітеті захищала правки по компліментарній процедурі.
“Основні поправки за захист правил та Статуту Ради Європи подані нашою делегацією. Представляємо їх членами нашої делегації в політичному комітеті (Ясько, Василенко, Соболев)”, — додала вона.
Як повідомляв УНН, моніторинговий комітет ПАРЄ підтримав правку про невизнання російської анексії Криму у проекті рішення щодо повноважень російської делегації.