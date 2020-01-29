Комітет ПАРЄ підтримав правку щодо Криму у проекті рішення про РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Моніторинговий комітет ПАРЄ підтримав правку про невизнання російської анексії Криму у проекті рішення щодо повноважень російської делегації. Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Моніторинговий комітет ПАРЄ підтримав правку до проекту тексту резолюції щодо повноважень російської делегації, яка включає в текст цього документа згадку про невизнання анексії Криму Росією", - повідомив Гончаренко.
Раніше сьогодні нардеп вказав, що "нідерландський депутат Тіні Кокс у своїй доповіді пропонує затвердити повноваження делегації РФ в ПАРЄ без будь-яких санкцій". "Я вніс поправку до проекту рішення і вимагаю, щоб повноваження російської делегації не були відновлені до моменту виконання всіх вимог Ради Європи", - зазначив він.
"На жаль, для Кокса та деяких членів ПАРЄ факт того, що Москва заплатила внески в бюджет Ради Європи вже рівнозначний виконання всіх вимог. Виходячи з цієї логіки виходить, що раз Москва платить, її не можна карати за анексію чужих територій, розв'язання військових конфліктів і порушення прав людини. Абсурд", - додав Гончаренко.
Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи інформацію про проект рішення ПАРЄ стосовно РФ, заявив, що доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ підготовку доповіді про оскарження її повноважень - "черговий вищий рівень блюзнірства".