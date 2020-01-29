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Комитет ПАСЕ поддержал поправку относительно Крыма в проекте решения по РФ

Киев • УНН

 • 18342 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Мониторинговый комитет ПАСЕ поддержал поправку о непризнании российской аннексии Крыма в проекте решения относительно полномочий российской делегации. Об этом сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.

Комитет ПАСЕ поддержал поправку относительно Крыма в проекте решения по РФ

"Мониторинговый комитет ПАСЕ поддержал правку в проект текста резолюции по полномочиям российской делегации, которая включает в текст этого документа упоминание о непризнании аннексии Крыма Россией", - сообщил Гончаренко.

Ранее сегодня нардеп указал, что "нидерландский депутат Тини Кокс в своем докладе предлагает утвердить полномочия делегации РФ в ПАСЕ без каких-либо санкций". "Я внес поправку в проект решения и требую, чтобы полномочия российской делегации не были восстановлены до момента выполнения всех требований Совета Европы", - отметил он.

"К сожалению, для Кокса и некоторых членов ПАСЕ факт того, что Москва заплатила взносы в бюджет Совета Европы уже равнозначен выполнению всех требований. Исходя из этой логики выходит, что раз Москва платит, ее нельзя наказывать за аннексию чужих территорий, развязывание военных конфликтов и нарушения прав человека. Абсурд", - добавил Гончаренко.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя информацию о проекте решения ПАСЕ по РФ, заявил, что поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ подготовку доклада об обжаловании его полномочий - "очередной высший уровень кощунства".

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