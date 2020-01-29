Заступник Пристайка висловився про проект рішення ПАРЄ щодо Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, коментуючи інформацію про проект рішення ПАРЄ стосовно РФ, заявив, що доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ підготовку доповіді про оскарження її повноважень - "черговий вищий рівень блюзнірства". Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень - це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна", - відзначив Кислиця.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що у ПАРЄ підготували проект рішення про оскарження повноважень делегації РФ, що мають голосувати сьогодні. У підготовленому нідерландським політиком Тіні Коксом документі нібито пропонується уникнути накладення на Росію обмежень.
Нагадаємо, питання повноважень російської делегації в ПАРЄ розглянуть у середу, 29 січня.
Як повідомляв УНН, главу російської делегації Толстого обрали віце-спікером ПАРЄ. Це сталося після того, як українська сторона заявляла, що його обрання було оскаржене, і тому питання проходило процедуру таємного голосування.