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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Заместитель Пристайко высказался о проекте решения ПАСЕ по России

Киев • УНН

 • 14775 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, комментируя информацию о проекте решения ПАСЕ по РФ, заявил, что поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ подготовку доклада об обжаловании ее полномочий - "очередной высокий уровень кощунства". Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Заместитель Пристайко высказался о проекте решения ПАСЕ по России

"Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ, Коксу, подготовку доклада об обжаловании ее полномочий - это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение: Москва платит деньги, наказывать нельзя", - отметил Кислица.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ПАСЕ подготовили проект решения об обжаловании полномочий делегации РФ, который должны голосовать сегодня. В подготовленном нидерландским политиком Тени Коксом документе якобы предлагается избежать наложения на Россию ограничений.

Напомним, вопрос полномочий российской делегации в ПАСЕ рассмотрят в среду, 29 января.

Как сообщал УНН, глава российской делегации Толстой избран вице-спикером ПАСЕ. Это произошло после того, как украинская сторона заявляла, что его избрание было обжаловано, и поэтому вопрос проходил процедуру тайного голосования.

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