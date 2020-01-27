Питання повноважень російської делегації в ПАРЄ розглянуть у середу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи у середу розглянуть питання повноважень російської делегації. Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“На прохання Толстого (глава російської делегації в Парламентській асамблеї (ПАРЄ) Петро Толстой — ред.) питання російських повноважень перенесли на середу. За 92, проти 68”, — пише він.
Гончаренко додав, що тепер Толстому доведеться пройти процедуру таємного голосування.
“Тепер оскаржене обрання віце-президентом ПАРЄ від Росії Петра Толстого. Щоб стати віце-президентом Асамблеї йому доведеться пройти процедуру таємного голосування. Подивимося, скільки проголосує за цього вірного “путінця”, — зазначив він.
Також Гончаренко зазначив, що повноваження української делегації затверджені.
“Повноваження української делегації затверджені. Ми повернулися до повноцінної роботи в ПАРЄ. Тут буде важко, але не можна кидати цей найважливіший міжнародний майданчик на розтерзання Кремля”, — відмітив він.
Як повідомляв УНН, у Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржено повноваження російської делегації з базових і процедурних причин.
Також повідомлялося, що Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо участі постійних делегацій ВРУ у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році.
Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ за участі України.