У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Парламентській асамблеї Ради Європи оскаржено повноваження російської делегації з базових і процедурних причин. Про це повідомив народний депутат, член постійної української парламентської делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"У ПАРЄ оскаржені повноваження російської делегації з базових причин! Понад 30 делегатів ПАРЄ встали на підтримку цієї ініціативи, і тепер це питання протягом 2 днів буде вивчене в Асамблеї, і після цього ухвалено остаточне рішення", - вказав нардеп, додавши, що ініціатива про оскарження повноважень делегації РФ йшла від української сторони.
З його слів, це невелика, але перемога.
"А тепер повноваження російської делегації в ПАРЄ оскаржені і з процедурних причин - в складі їхньоїделегації депутати, на яких накладено європейські санкції", - зазначив також Гончаренко.
Нагадаємо, сьогодні, 27 січня, у Страсбурзі розпочалася зимова сесія ПАРЄ за участі України.