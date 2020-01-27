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Сьогодні у Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ при участі України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Сьогодні, у понеділок, у Страсбурзі розпочинається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. В ній знову візьме участь українська делегація Верховної Ради після осінньої паузи, коли делегація відмовилась брати участь через повернення Росії до ПАРЄ, пише УНН.

Сьогодні у Страсбурзі розпочинається зимова сесія ПАРЄ при участі України

“Ми їдемо в повному складі делегації... Це означає, що ми їдемо разом з основними членами та заступниками. У нас є напрацьований позитивний порядок денний разом із нашими партнерами з країн „Балтік+“ (Латвія, Литва, Естонія і Грузія — ред) і ми їдемо, щоб відстоювати інтереси України”, — заявила раніше голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько. Вона також зазначила, що українська делегація в ПАРЄ не запланувала жодної співпраці з Росією.

Згідно порядку денного засідання, сьогодні мають обрати нового президента ПАРЄ.

Протягом сесії мають відбутися дебати про порушення членами ПАРЄ статутних зобов’язань. У Асамблеї планують обговорити функціонування демократичних інституцій у Польщі та повідомлення про політичних в’язнів у Азербайджані.

Надійшли також запити на проведення дебатів про ситуацію в Лівії та Близькому сході, і який вплив це матиме на Європу, а також про порушення прав людини та верховенства права у Турції.

Депутати також обговорять загрози свободі ЗМІ та безпеці журналістів.

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Заплановане проведення двох дебатів: одні про торгівлю мігрантами та зниклих без вісти біженців та дітей-мігрантів, інші про “туризм” з метою трансплантації органів та торгівлю тканинами і клітинами людей.

Асамблея має заслухати звіт про мінімальні стандарти для виборчих систем, який базується на спостереженні за виборами у Білорусі.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

Як повідомляється на сайті парламентської асамблеї Ради Європи, перша частина сесії ПАРЄ (т.зв. зимова сесія) триватиме протягом 27-31 січня в Страсбурзі.

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