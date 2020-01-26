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Кулеба: настав зручний момент, щоб перезавантажитися в ПАРЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Україна має повернутися до Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Кулеба: настав зручний момент, щоб перезавантажитися в ПАРЄ

“Тепер що відбулося? Із січня відбулося перезавантаження керівництва Парламентської асамблеї Ради Європи. Так само ще минулого року пішов з посади генеральний секретар Ради Європи. Усі ці люди безпосередньо керували, смикали за струни для того, щоб зробити те, що сталося, повернути так ганебно Росію. Усі ці люди пішли, а значить, настав зручний момент, щоб перезавантажитися в ПАРЄ, повернутися і вибудовувати нову політику, захищати українські інтереси”, — сказав Кулеба.

У червні 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи змінила процедуру застосування санкцій, і Росія повернулася до повноцінної роботи в ПАРЄ після чотирьох років перерви.

У відповідь на це делегації Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та України в ПАРЄ залишили зал засідань. Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії ПАРЄ.

16 січня Верховна Рада ухвалила заяву про повернення постійної делегації України до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Найближча сесія ПАРЄ розпочнеться сьогодні, 27 січня, в Страсбурзі.

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