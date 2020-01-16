Нардепи ухвалили постанову про участь делегацій України у ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови щодо участі постійних делегацій ВРУ у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році. Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, парламентарі ухвалили проект постанови №2718 про заяву ВРУ щодо участі постійних делегацій ВРУ в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи у 2020 році.
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Нагадаємо, парламентський комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив постанову про участь української делегації у січневій сесії у ПАРЄ.