Глави компаній Youtube та BBC виступили на форумі у Давосі: обговорювали дезінформацію в Інтернеті

Однією з проблем для гендиректорів цих компаній є поширення дезинформації в мережі. Так, Youtube, який спочатку був цифровий платформою для користувацького контенту, почав все частіше розповсюджувати неякісну та неточну інформацію, особливо під час важливих новинних сюжетів та передвиборних кампаній.

Для боротьби з дезінформацією, або так званими "Fake news", генеральний директор Youtbe Сьюзан Войчіцькі, в четвер заявила, що її онлайн платформа працює над скороченням “прикордонного” контенту і робота спрямована на посилення авторитетних осіб та ЗМІ.

“Найголовніше — це підвищувати думку авторитетних людей та авторитетних видань, коли відбуваються важливі новинні події”, — сказала вона

Войчіцькі додала, що кожен раз, коли YouTube завдяки алгоритмам визначає екстрені новини, відео-платформа використовує машинне навчання, щоб рекомендувати контент від провідних ЗМІ та надійних джерел інформації. “Це найкраща страховка. Топ-видавці мають довгу історію надання точних новин. Тому ми їх просуваємо”, — сказав Войчіцькі.

Вона додала, що YouTube також використовує і людей-модераторів для боротьби зі шкідливим відео-контентом. Особливо в контексті проблеми конспірологічних теорій, що ширяться інтернетом. Глава YouTube сказала, що “це може зайти занадто далеко”, якщо мова йде про видалення цього контенту з платформи.

Замість цього Войчіцькі стверджує, що в боротьбі з відео-контентом важливий контекст. На її думку відео, на яких стверджується, що, наприклад, Земля пласка або що висадка на Місяць ніколи не відбувалася — будуть оснащуватися додатковими посиланнями на першоджерела, чим “ми забезпечимо баланс, щоб користувачі знали, що насправді сталося”, — сказала вона.

У свою чергу, генеральний директор BBC News Тоні Холл, який також виступав на панелі, говорив про використання можливостей інтернету і соціальних мереж для того, щоб точні новини доходили до цифрових споживачів.

За словами Холла, хороші джерела новин повинні посилюватися, а ненадійні джерела зникати, адже там користувачі проводять “дуже багато часу”.

“BBC співпрацює з такими конкуруючими інформаційними агентствами, як The Wall Street Journal, The Financial Times, газета The Hindu in India, Microsoft, Google і іншими, щоб виявляти джерела дезінформації на ранній стадії і мінімізувати їх вплив в Інтернеті”, — зазначає THR.

“Якщо від них (ненадійних джерел — ред) позбутися, це тільки створить більше аудиторії”, — сказав Хол. Він додав, що пробний запуск промислового співробітництва проти дезінформації дав вражаючі результати під час недавніх британських виборів.

“Ми зробили це по-справжньому, і це спрацювало. Це поєднання контактів між ЗМІ, яким довіряють люди, Google та Facebook спрацювало, і ми прибрали контент, який був просто неправильним", — сказав Хол.