Главы компаний Youtube и BBC выступили на форуме в Давосе: обсуждали дезинформацию в Интернете

Одной из проблем для гендиректоров этих компаний является распространение дезинформации в сети. Так, Youtube, который сначала был цифровой платформой для пользовательского контента, начал все чаще распространять некачественную и неточную информацию, особенно во время важных новостных сюжетов и предвыборных кампаний.

Для борьбы с дезинформацией, или так называемыми “Fake news”, генеральный директор Youtbe Сьюзан Войчицки, в четверг заявила, что ее онлайн платформа работает над сокращением “пограничного” контента и работа направлена на усиление авторитетных лиц и СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ОБСЕ выразили обеспокоенность касательно законопроекта Минкульта о дезинформации

“Самое главное — это повышать мнение авторитетных людей и авторитетных изданий, когда происходят важные новостные события”, — сказала она

Войчицки добавила, что каждый раз, когда YouTube благодаря алгоритмам определяет экстренные новости, видео-платформа использует машинное обучение, чтобы рекомендовать контент от ведущих СМИ и надежных источников информации. “Это лучшая страховка. Топ-издатели имеют долгую историю предоставления точных новостей. Поэтому мы их продвигаем”, — сказал Войчицки.

Она добавила, что YouTube также использует и людей-модераторов для борьбы с вредным видео-контентом. Особенно в контексте проблемы конспирологических теорий, распространяющиеся по интернету. Глава YouTube сказала, что “это может зайти слишком далеко”, если речь идет об удалении этого контента с платформы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минкульт: СМИ смогут получать знак качества за соблюдение журналистской этики

Вместо этого Войчицки утверждает, что в борьбе с подобным видео-контентом важен контекст. По ее мнению видео, на которых утверждается, что, например, Земля плоская или что высадка на Луну никогда не происходила — будут оснащаться дополнительными ссылками на первоисточники, чем “мы обеспечим баланс, чтобы пользователи знали, что на самом деле произошло”, — сказала она.

В свою очередь, генеральный директор BBC News Тони Холл, который также выступал на панели, говорил об использовании возможностей интернета и социальных сетей для того, чтобы точные новости доходили до цифровых потребителей.

По словам Холла, хорошие источники новостей должны усиливаться, а ненадежные источники исчезать, ведь там пользователи проводят “очень много времени”.

“BBC сотрудничает с такими конкурирующими информационными агентствами, как The Wall Street Journal, The Financial Times, газета The Hindu in India, Microsoft, Google и другими, чтобы выявлять источники дезинформации на ранней стадии и минимизировать их влияние в Интернете”, — отмечает THR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В прошлом году в Украине зафиксировано 75 нападений на журналистов — НСЖУ

“Если от них (ненадежных источников — ред) избавиться, это только создаст больше аудитории”, — сказал Холл. Он добавил, что пробный запуск промышленного сотрудничества против дезинформации дал впечатляющие результаты в ходе недавних британских выборов.

“Мы сделали это по-настоящему, и это сработало. Это сочетание контактов между СМИ, которым доверяют люди, Google и Facebook сработало, и мы убрали контент, который был просто неправильным”, — сказал Холл.