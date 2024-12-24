В россии подожгли еще один офис партии путина: уничтожена помощь для оккупантов

В Архангельске в ночь на 24 декабря неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис партии "единая россия", в результате чего сгорела часть гуманитарной помощи для детей-сирот и воюющих против Украины солдат. Об этом сообщает "Телеканал Дождь", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в результате повреждены офис и мебель, а также закопчены стены и потолок коридора.

По словам одного из активистов партии, в офисе собирали гуманитарную помощь для военных рф, которые воюют против Украины. Сгорела часть груза, который собирались отправить на оккупированные территории Украины.

Как пишет "Телеканал Дождь", последнюю неделю в россии произошло более десятка поджогов и взрывов. В частности, инциденты произошли в москве, подмосковье, санкт-петербурге и новосибирске.

Напомним,

В Новосибирске сгорел склад площадью 5000 кв.м, принадлежавший компании по обслуживанию стратегических объектов рф. На объекте хранились пластиковые изделия и кабельная арматура для военных нужд.