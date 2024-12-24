Великобритания увеличила расходы на оборону на 14% за 10 лет - The Times

Расходы Великобритании на оборону выросли на 14% в период с 2012 до 2022 года, однако геополитические конкуренты Лондона еще больше увеличили уровень финансирования своего военного сектора. Об этом сообщает The Times, передает УНН.

Детали

По информации издания, расходы на оборону Ирана, Китая и России за указанный период выросли на 57%, 60% и 34% соответственно.

Отмечается, что в октябре Министерство финансов Великобритании одобрило выделение 56,9 млрд фунтов стерлингов ($71,3 млрд) на военные нужды на будущий год, что вдвое меньше показателей РФ.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявлял, что Лондон намерен увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП. Однако он не уточнил, к какой дате планируется достичь этой цели.

Предполагается, что конкретика по этому вопросу появится весной следующего года после опубликования обзорного документа о состоянии боеспособности британских вооруженных сил, над которым работает группа экспертов во главе с бывшим генеральным секретарем НАТО (1999-2003) Джорджем Робертсоном