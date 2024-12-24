Папе Римскому передали голубя мира, нарисованного на осколках стекла киевского костела Святого Николая
Киев • УНН
Украинская художница передала Папе Франциску голубя мира, нарисованного на обломке витражного стекла из костела св. Храм пострадал от российской атаки 20 декабря 2024 года.
Украинская художница Яма Таргоня передала Папе Римскому Франциску сине-желтого голубя мира, которого изготовила на обломке витражного стекла костела святого Николая в Киеве, пострадавшего в результате российской атаки 20 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Римско-католической церкви Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что 24 декабря утром, по дороге в Харьков, костел Святого Николая посетил глава Дикастерии к делам Милосердия - кардинал Конрад Краевский.
Он начал свой визит в костеле с молитвы о справедливом мире в Украине и о возвращении костела приходу, передачу которого представители украинской власти анонсировали еще понтифику Иоанну Павлу II в 2001 году.
После кардинал в сопровождении Апостольского нунция в Украине, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, осмотрел повреждения костела, которые произошли в результате российского удара, в пятницу, 20 декабря. В частности он осмотрел осколки стекла от фасада костела, которые были сохранены приходом.
Одна из прихожанок костела - художница Яна Таргоня подарила святейшему отцу Франциску рисунок в цветах украинского флага голубя мира, выполненном на побитом стекле, с надписью "кусочек витражного стекла, с фасада костела Св. Николая 20.12.2024 г."
В свою очередь председатель попечительского совета спасения костела Юрий Тандит отметил, что этот голубь украинской художницы "частичка нашего сердца, которое наполнено любовью, страданиями и капельками крови Иисуса Христа".
В то же время настоятель костела отец Павел Вышковский заявил, что несмотря на разрушения, праздничные рождественские богослужения 24 и 25 декабря состоятся.
Напомним,
В результате российского ракетного удара по Киеву пострадал костел святого Николая - повреждены башни и витражи храма. В результате атаки погиб один человек, около десяти ранены.