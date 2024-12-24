Папе Римскому передали голубя мира, нарисованного на осколках стекла киевского костела Святого Николая

Украинская художница Яма Таргоня передала Папе Римскому Франциску сине-желтого голубя мира, которого изготовила на обломке витражного стекла костела святого Николая в Киеве, пострадавшего в результате российской атаки 20 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Римско-католической церкви Украины, передает УНН.

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Отмечается, что 24 декабря утром, по дороге в Харьков, костел Святого Николая посетил глава Дикастерии к делам Милосердия - кардинал Конрад Краевский.

Он начал свой визит в костеле с молитвы о справедливом мире в Украине и о возвращении костела приходу, передачу которого представители украинской власти анонсировали еще понтифику Иоанну Павлу II в 2001 году.

После кардинал в сопровождении Апостольского нунция в Украине, архиепископа Висвальдаса Кульбокаса, осмотрел повреждения костела, которые произошли в результате российского удара, в пятницу, 20 декабря. В частности он осмотрел осколки стекла от фасада костела, которые были сохранены приходом.

Одна из прихожанок костела - художница Яна Таргоня подарила святейшему отцу Франциску рисунок в цветах украинского флага голубя мира, выполненном на побитом стекле, с надписью "кусочек витражного стекла, с фасада костела Св. Николая 20.12.2024 г."

В свою очередь председатель попечительского совета спасения костела Юрий Тандит отметил, что этот голубь украинской художницы "частичка нашего сердца, которое наполнено любовью, страданиями и капельками крови Иисуса Христа".

В то же время настоятель костела отец Павел Вышковский заявил, что несмотря на разрушения, праздничные рождественские богослужения 24 и 25 декабря состоятся.

Напомним,

В результате российского ракетного удара по Киеву пострадал костел святого Николая - повреждены башни и витражи храма. В результате атаки погиб один человек, около десяти ранены.