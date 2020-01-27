В ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации

"В ПАСЕ оспорены полномочия российской делегации по базовым причинам! Более 30 делегатов ПАСЕ встали в поддержку этой инициативы, и теперь этот вопрос в течении 2 дней будет изучен в Ассамблее, и после этого принято окончательное решение", - отметил нардеп, добавив, что инициатива об обжаловании полномочий делегации РФ шла от украинской стороны.

По его словам, это небольшая, но победа.

"А теперь полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены и по процедурным причинам - в составе их делегации депутаты, на которых наложены европейские санкции", - отметил также Гончаренко.

Напомним, сегодня, 27 января, в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ с участием Украины.