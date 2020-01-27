Вопрос полномочий российской делегации в ПАСЕ рассмотрят в среду

"По просьбе Толстого (глава российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Петр Толстой - ред.) вопрос российских полномочий перенесли на среду. За 92, против 68", - пишет он.

Гончаренко добавил, что теперь Толстому придется пройти процедуру тайного голосования.

"Теперь обжаловано избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", - отметил он.

Также Гончаренко добавил, что полномочия украинской делегации утверждены.

"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ. Здесь будет трудно, но нельзя бросать эту важнейшую международную площадку на растерзание Кремля", - отметил он.

Как сообщал УНН, в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловано полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам.

Также сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.

Напомним, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ с участием Украины.