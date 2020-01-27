Вопрос полномочий российской делегации в ПАСЕ рассмотрят в среду
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Парламентской ассамблее Совета Европы в среду рассмотрят вопрос полномочий российской делегации. Об этом сообщил народный депутат, член постоянной украинской парламентской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передает УНН.
"По просьбе Толстого (глава российской делегации в Парламентской ассамблее (ПАСЕ) Петр Толстой - ред.) вопрос российских полномочий перенесли на среду. За 92, против 68", - пишет он.
Гончаренко добавил, что теперь Толстому придется пройти процедуру тайного голосования.
"Теперь обжаловано избрание вице-президентом ПАСЕ от России Петра Толстого. Чтобы стать вице-президентом Ассамблеи ему придется пройти процедуру тайного голосования. Посмотрим, сколько проголосует за этого верного "путинца", - отметил он.
Также Гончаренко добавил, что полномочия украинской делегации утверждены.
"Полномочия украинской делегации утверждены. Мы вернулись к полноценной работе в ПАСЕ. Здесь будет трудно, но нельзя бросать эту важнейшую международную площадку на растерзание Кремля", - отметил он.
Как сообщал УНН, в Парламентской ассамблее Совета Европы обжаловано полномочия российской делегации по базовым и процедурным причинам.
Также сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об участии постоянных делегаций ВР в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году.
Напомним, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ с участием Украины.