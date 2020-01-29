Россия в ПАСЕ хочет исключить привлечение к ответственности стран-нарушителей правил СЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы подала поправки, исключающие привлечение к ответственности в рамках организации стран, нарушающих устав и правила Совета Европы. Об этом написала в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, передает УНН.
"Россияне (на политическом комитете - ред.) подали поправки, исключающие привлечение к ответственности тех стран, которые нарушают устав и правила Совета Европы", - написала Ясьсо.
По ее словам, в то же время украинская делегация на политическом комитете защищала правки по комплиментарной процедуре.
"Основные поправки за защиту правил и Устава Совета Европы представленные нашей делегацией. Представляем их членами нашей делегации в политическом комитете (Ясько, Василенко, Соболев)", - добавила она.
Как сообщал УНН, мониторинговый комитет ПАСЕ поддержал поправку о непризнании российской аннексии Крыма в проекте решения относительно полномочий российской делегации.