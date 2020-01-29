ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации: реакция Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее. Об этом на своей странице в Facebook написала член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук, передает УНН.
“New normality — новая нормальность в Совете Европы. Большинство депутатов ПАСЕ поддержали резолюцию, которая позволяет российской делегации остаться в Парламентской ассамблее. Несмотря на невыполнение предыдущих резолюций ПАСЕ и вызывающее поведение. В конце концов в документ были добавлены важные поправки, которые зафиксировали аннексию Крыма со стороны РФ в тексте и четкие ссылки на резолюции, которые должна выполнить Россия”, — отметила Кравчук.
По ее словам, “впереди серьезная работа вдлинную, формирование повестки дня и политических альянсов, работа на авторитет наших представителей внутри организации”.
“ПАСЕ вновь становится зоной противостояния. На стороне агрессора — „непозбувна бентега“ некоторых европейских политиков как-то впихнуть Россию в зону „новой нормальности“, сделать вид, что все действия агрессора — это business as usual. На нашей стороне — наши искренние друзья из группы „Балтик +“ и других делегаций, которые сражаются рядом с нами за настоящие ценности Европы — нерушимость границ и уважение к суверенитету. На нашей стороне — украинцы, которые нас поддерживают и даже сюда доходят сообщения искренней поддержки. В конце концов, на нашей стороне — правда. Которая должна победить и победит!” — резюмировала Кравчук.
Решение ПАСЕ прокомментировал еще один представитель украинской делегации Алексей Гончаренко, отметив, что в организации расстановка сил такова — 2 к 1 против европейских ценностей.
“Моя последняя правка, которая предусматривала нератификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей”, — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала дополнительную санкционную процедуру. Однако ее механизм выписан так, что реализовать санкции в отношении государств, которые серьезно нарушили принципы Совета Европы, практически невозможно.