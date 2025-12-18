Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року - Зеленський

Партнери України повідомили, що фінальне рішення європейських лідерів щодо фінансування може бути ухвалене до завершення поточного року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Глава держави відповів на запитання журналістки про те, коли саме європейські лідери мають ухвалити фінальне рішення щодо фінансування України та чи можливе перенесення цього рішення на січень або пізніші терміни.

Проінформували наші партнери, що рішення може бути прийняте до кінця року. Цього року, звичайно