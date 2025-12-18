Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року - Зеленський

$42.340.15
49.630.04
ukenru
Ексклюзив
15:30 • 52 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
14:57 • 1572 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
14:45 • 4020 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
13:04 • 12992 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
12:29 • 19207 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
12:00 • 9040 перегляди
ПДВ для ФОПів з 2027 року: Мінфін показав законопроєкт і пояснив зміни для бізнесу
11:31 • 14758 перегляди
Без будь-яких умов: Рада встановила 90-денну відпустку для звільнених з полону військових
11:15 • 15912 перегляди
ЄС розширив санкції проти російського "тіньового флоту": додав до списку ще 41 судно
10:52 • 14842 перегляди
"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларівPhoto
18 грудня, 08:07 • 22551 перегляди
Він хоче територій: путін публічно і чітко висловив незмінну ціль війни в Україні - ISW
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.5м/с
80%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Акції Tesla встановили новий ціновий рекорд 18 грудня, 05:37 • 14265 перегляди
армія рф втратила 950 військових та 484 одиниці техніки за добу - Генштаб ЗСУ18 грудня, 05:44 • 11786 перегляди
Долар різко зріс, а євро відійшов від історичного рекорду: курс валют на 18 грудня18 грудня, 06:00 • 11309 перегляди
Перейменування "копійки" на "шаг": Рада підтримала закон у першому читанніPhoto09:48 • 22895 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16007 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
15:30 • 62 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купувавPhoto15:04 • 1356 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
12:29 • 19216 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16051 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 54254 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Дональд Туск
Блогери
Актуальні місця
Україна
Бельгія
Сполучені Штати Америки
Польща
Крим
Реклама
УНН Lite
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради11:44 • 16051 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 25312 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 24729 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 31597 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 36984 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ракетна система С-400
Brent
Іскандер (ОТРК)

Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року - Зеленський

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери проінформували про можливе ухвалення фінального рішення щодо фінансування України до завершення поточного року. Це рішення не буде перенесено на січень або пізніші терміни.

Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року - Зеленський

Партнери України повідомили, що фінальне рішення європейських лідерів щодо фінансування може бути ухвалене до завершення поточного року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.

Деталі

Глава держави відповів на запитання журналістки про те, коли саме європейські лідери мають ухвалити фінальне рішення щодо фінансування України та чи можливе перенесення цього рішення на січень або пізніші терміни.

Проінформували наші партнери, що рішення може бути прийняте до кінця року. Цього року, звичайно

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит певних ракет для систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що партнери надають ліцензії, ракети або фінансову допомогу.

Алла Кіосак

ПолітикаФінанси
Державний бюджет
Війна в Україні
Володимир Зеленський
Україна