Партнери з ЄС проінформували, що рішення про фіндопомогу може бути прийняте до кінця року - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що партнери проінформували про можливе ухвалення фінального рішення щодо фінансування України до завершення поточного року. Це рішення не буде перенесено на січень або пізніші терміни.
Партнери України повідомили, що фінальне рішення європейських лідерів щодо фінансування може бути ухвалене до завершення поточного року. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з медіа, передає УНН.
Деталі
Глава держави відповів на запитання журналістки про те, коли саме європейські лідери мають ухвалити фінальне рішення щодо фінансування України та чи можливе перенесення цього рішення на січень або пізніші терміни.
Проінформували наші партнери, що рішення може бути прийняте до кінця року. Цього року, звичайно
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив про дефіцит певних ракет для систем протиповітряної оборони. Він зазначив, що партнери надають ліцензії, ракети або фінансову допомогу.