Партнеры из ЕС проинформировали, что решение о финпомощи может быть принято до конца года - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры проинформировали о возможном принятии финального решения по финансированию Украины до завершения текущего года. Это решение не будет перенесено на январь или более поздние сроки.
Партнеры Украины сообщили, что окончательное решение европейских лидеров по финансированию может быть принято до конца текущего года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа, передает УНН.
Подробности
Глава государства ответил на вопрос журналистки о том, когда именно европейские лидеры должны принять окончательное решение по финансированию Украины и возможно ли перенесение этого решения на январь или более поздние сроки.
Проинформировали наши партнеры, что решение может быть принято до конца года. В этом году, конечно
Напомним
