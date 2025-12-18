Партнеры из ЕС проинформировали, что решение о финпомощи может быть принято до конца года - Зеленский

$42.340.15
14:57 • 1048 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Бельгии использование замороженных активов рф
14:45 • 3040 просмотра
Экипаж украинского вертолета Ми-24 погиб при выполнении боевого задания
Эксклюзив
13:04 • 12473 просмотра
ГУР: у россии около 50 крылатых ракет 9М729, а возможности ВПК по ее изготовлению составляют до 250 единиц в год
Эксклюзив
12:29 • 18621 просмотра
Слепая солидарность и смертельные ошибки: как "Дело Odrex" показало, что украинская система здравоохранения нуждается в перезагрузкеPhoto
12:00 • 8602 просмотра
НДС для ФЛП с 2027 года: Минфин показал законопроект и объяснил изменения для бизнеса
11:31 • 14388 просмотра
Без каких-либо условий: Рада установила 90-дневный отпуск для освобожденных из плена военных
11:15 • 15701 просмотра
ЕС расширил санкции против российского "теневого флота": добавил в список еще 41 судно
10:52 • 14758 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
18 декабря, 08:07 • 22437 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
18 декабря, 07:18 • 30774 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
Популярные новости
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшие
18 декабря, 05:25 • 38262 просмотра
Акции Tesla установили новый ценовой рекорд
18 декабря, 05:37 • 14063 просмотра
армия рф потеряла 950 военных и 484 единицы техники за сутки - Генштаб ВСУ
18 декабря, 05:44 • 11598 просмотра
Переименование "копейки" в "шаг": Рада поддержала закон в первом чтении
09:48 • 22658 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы11:44 • 15558 просмотра
25% новых автомобилей, проданных в мире в 2025 году, были электрокарами: вот кто их покупал
15:04 • 780 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
11:44 • 15596 просмотра
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
17 декабря, 15:05 • 54051 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
17 декабря, 14:58 • 52191 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы
11:44 • 15597 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании Трамп
17 декабря, 19:12 • 25213 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
17 декабря, 16:22 • 24635 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
17 декабря, 12:18 • 31505 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16 • 36897 просмотра
Партнеры из ЕС проинформировали, что решение о финпомощи может быть принято до конца года - Зеленский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что партнеры проинформировали о возможном принятии финального решения по финансированию Украины до завершения текущего года. Это решение не будет перенесено на январь или более поздние сроки.

Партнеры Украины сообщили, что окончательное решение европейских лидеров по финансированию может быть принято до конца текущего года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Подробности

Глава государства ответил на вопрос журналистки о том, когда именно европейские лидеры должны принять окончательное решение по финансированию Украины и возможно ли перенесение этого решения на январь или более поздние сроки.

Проинформировали наши партнеры, что решение может быть принято до конца года. В этом году, конечно

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците определенных ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что партнеры предоставляют лицензии, ракеты или финансовую помощь.

Алла Киосак

