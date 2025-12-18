Партнеры из ЕС проинформировали, что решение о финпомощи может быть принято до конца года - Зеленский

Партнеры Украины сообщили, что окончательное решение европейских лидеров по финансированию может быть принято до конца текущего года. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с медиа, передает УНН.

Глава государства ответил на вопрос журналистки о том, когда именно европейские лидеры должны принять окончательное решение по финансированию Украины и возможно ли перенесение этого решения на январь или более поздние сроки.

Проинформировали наши партнеры, что решение может быть принято до конца года. В этом году, конечно