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Парламентський Комітет асоціації з ЄС ухвалив заключну заяву

Парламентський Комітет асоціації з ЄС ухвалив заключну заяву

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У парламентському Комітеті асоціації Україна – ЄС домовилися про заключну заяву, що включає в себе питання євроінтеграції та безпекової ситуації в Україні, в Криму зокрема. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.

"У парламентському Комітеті асоціації, обговоривши останні події в Україні та відносини між Україною та ЄС, а також, обмінявшись думками про пріоритети майбутніх подій, домовилися про наступну заключну заяву та рекомендації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у заяву включені положення щодо відносин між Україною та ЄС, безпекової ситуації та реформ.

Зокрема, блок відносин між Україною та ЄС включає положення щодо парламентського виміру відносин, у яких, зокрема, йдеться про те, що Угода про асоціацію не є остаточною метою відносин між Україною та ЄС. У зв’язку з цим зазначається, що Україна має європейську перспективу відповідно до Статті 49 Договору про Європейський Союз і може подати заявку на набуття членства у Європейському Союзі за умови відповідності Копенгагенським критеріям та принципам демократії, поваги до основних свобод, прав людини та меншин і дотримання верховенства права, наголошуючи, що імплементація Угоди про асоціації є першим і найважливішим кроком на цьому шляху.

Блок щодо безпекової ситуації включає в себе питання Криму та енергетичної безпеки, де йдеться про рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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"(Парламентський Комітет, - ред.) нагадує про своє рішуче засудження актів агресії з боку Російської Федерації проти України, що призвели до тимчасової незаконної окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя (Україна) та окремих територій Донецької і Луганської областей України, а також до блокування міжнародних судноплавних маршрутів в Азовському і Чорному морях, що є умисним порушенням норм міжнародного права, демократичних принципів і основоположних цінностей; рішуче засуджує порушення прав людини, у тому числі порушення свободи віросповідання, вчинених Росією на окупованих територіях; закликає до відновлення і поваги Росією свободи судноплавства, як в Керченській протоці, так і в Азовському морі, відповідно до Конвенції ООН з морського права", - зазначили в інформаційному управлінні.

Окрім того, в блоці реформ також містять положення щодо верховенства права та наступної зустрічі.

Нагадаємо, 18-19 грудня 2019 року, у місті Страсбург відбулося Десяте засідання Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС (ПКА) під спільним головуванням Вадима Галайчука від імені Верховної Ради України та Вітольда Ващиковські від імені Європейського Парламенту.

Також нагадаємо, 26 вересня посол України в Європейському Союзі Микола Точицький висловив сподівання, що перше засідання нового складу комітету асоціації Україна-ЄС відбудеться цього року.

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