Парламентський Комітет асоціації з ЄС ухвалив заключну заяву

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У парламентському Комітеті асоціації Україна – ЄС домовилися про заключну заяву, що включає в себе питання євроінтеграції та безпекової ситуації в Україні, в Криму зокрема. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.