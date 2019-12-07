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Гончарук: Рада асоціації Україна-ЄС 28 січня обговорить виконання Угоди про асоціацію

Гончарук: Рада асоціації Україна-ЄС 28 січня обговорить виконання Угоди про асоціацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС 28 січня обговорять подальший план виконання Угоди про асоціацію. Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з делегацією з Європейського парламенту на чолі з головою комітету ЄП  у закордонних справах Девідом Макаллістером, повідомили УНН у пресслужбі уряду.

Одним з питань, яке обговорювали на зустрічі, був порядок денний Ради асоціації Україна-ЄС, засідання якої відбудеться 28 січня 2020 року в Брюсселі.

"Ми маємо намір дедалі поглиблювати нашу співпрацю з Євросоюзом, особливо у пріоритетних сферах – що стосується енергетики, митниці, цифрової економіки, юстиції та внутрішніх справ. Разом із ЄС ми визначимо сфери, які наразі потребують перегляду, аби процес інтеграції відповідав сучасним викликам. Під час засідання Ради асоціації 28 січня плануємо проаналізувати євроінтеграційні досягнення України та обговорити план подальших дій", - вказав Гончарук.

З його слів, є "намір оновити Додаток XVII, аби на Україну поширювався режим внутрішнього ринку у сфері надання фінансових, телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг".

Також глава українського уряду порушив питання впровадження в Україні "промислового безвізу".

"Уряд України готовий до початку переговорів про укладення Угоди ACAA – так званого "промислового безвізу". Ми погодили план впровадження законодавства щодо спільного транзиту та уповноважених економічних операторів. Тепер на порядку денному приїзд Оціночної місії Євросоюзу – з цього почнуться перемовини в рамках процесу укладення угоди", - вказав Гончарук.

Прем’єр-міністр додав: "ЄС є найбільшим торговельним партнером України з часткою 42%. За 3 роки функціонування зони вільної торгівлі обсяг нашої торгівлі зріс на 56%".

На зустрічі також обговорювалися формати поглиблення співпраці України з Євросоюзом: "Східне партнерство+" та запропонований співголовою ПА ЄВРОНЕСТ Андрюсом Кубілюсом для України, Грузії та Молдови формат "Тріо 2030". У цьому зв’язку Прем’єр-міністр України подякував пану Кубілюсу та висловив намір уряду долучитися до його оперативної реалізації.

Пан Макаллістер зазначив: "З утворенням нового складу Європарламенту та призначенням нового складу українського уряду зараз – саме час зміцнювати відносини Європейського Союзу та України. Наша мета – приблизити Україну до членства в ЄС".

Крім цього, активну увагу сторони приділили питанню будівництва "Північного потоку-2".

"Будівництво "Північного потоку-2" – суто політичний проект Росії – країни, яка в 21-у столітті в порушення міжнародного права окупувала частину української території. Протидія реалізації цього проекту є важливою, в першу чергу, для енергетичної безпеки всієї Європи, а також є критичним чинником в запобіганні монополізації європейського енергетичного ринку російським Газпромом", - вказав з цього приводу Прем'єр.

Насамкінець глава українського уряду подякував представникам Європарламенту за незмінну підтримку територіальної цілісності України та аргументував важливість підтримки санкцій ЄС щодо Російської Федерації: "Конфлікт на сході України – це не тільки про Україну. Це – про загальний світовий порядок. Саме тому надзвичайно важливо підтримувати та дедалі посилювати існуючу щодо Росії санкційну політику".

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