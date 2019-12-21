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Парламентский Комитет ассоциации с ЕС принял заключительное заявление

Парламентский Комитет ассоциации с ЕС принял заключительное заявление

Киев  •  УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 21 декабря. УНН. В парламентском Комитете ассоциации Украина - ЕС договорились о заключительном заявление, что включает в себя вопросы евроинтеграции и безопасности ситуации в Украине, в Крыму в частности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

"В парламентском Комитете ассоциации, обсудив последние события в Украине и отношения между Украиной и ЕС, а также обменявшись мнениями о приоритетах будущих событий, договорились о следующем заключительном заявлении и рекомендациях", - говорится в сообщении.

В частности, в заявление включены положения об отношениях между Украиной и ЕС, ситуации с безопасностю и реформах.

В частности, блок отношений между Украиной и ЕС включает положения относительно парламентского измерения отношений, в которых, в частности, говорится о том, что Соглашение об ассоциации не является окончательной целью отношений между Украиной и ЕС. В связи с этим отмечается, что Украина имеет европейскую перспективу в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе и может подать заявку на приобретение членства в Европейском Союзе при условии соответствия Копенгагенским критериям и принципам демократии, уважения основных свобод, прав человека и меньшинств и соблюдение верховенства права, подчеркивая, что имплементация Соглашения об ассоциации является первым и важнейшим шагом на этом пути.

Блок по поводу ситуации с безопасностью включает в себя вопросы Крыма и энергетической безопасности, где речь идет о решительной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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"(Парламентский Комитет, - ред.) напоминает о своем решительном осуждении актов агрессии со стороны Российской Федерации против Украины, которые привели к временной незаконной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина) и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, а также к блокированию международных судоходных маршрутов в Азовском и Черном морях, что является умышленным нарушением норм международного права, демократических принципов и основных ценностей; решительно осуждает нарушения прав человека, в том числе нарушения свободы вероисповедания, совершенных Россией на оккупированных территориях; призывает к восстановлению и уважению Россией свободы судоходства, как в Керченском проливе, так и в Азовском море, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - отметили в информационном управлении.

Кроме того, в блоке реформ также содержатся положения относительно верховенства права и последующей встречи.

Напомним, 18-19 декабря 2019 года, в городе Страсбург состоялось Десятое заседание Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС (ПКА) под совместным главенством Вадима Галайчука от имени Верховной Рады Украины и Витольда Ващиковского от имени Европейского Парламента.

Также напомним, 26 сентября посол Украины в Европейском Союзе Николай Точицкий выразил надежду, что первое заседание нового состава Комитета ассоциации Украина-ЕС состоится в этом году.

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