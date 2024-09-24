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Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Стефанчук назвав це історичним рішенням

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом українського народу. Стефанчук назвав це історичним рішенням

Київ • УНН

 • 13597 перегляди

Національна Рада Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав це рішення історичним і важливим кроком до відновлення справедливості.

Національна Рада Швейцарії визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, повідомив у вівторок голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, назвавши це рішення історичним, пише УНН.

Деталі

"Вдячний швейцарському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. В ухваленій заяві Національна Рада Швейцарії визнає систематичні дії, спрямовані на масове та цілеспрямоване вбивство голодом з наміром знищити національну, етнічну, расову чи релігійну групу, актом геноциду", - написав Стефанчук у Facebook.

"Це справді історичне рішення. І це вкрай важливий крок на шляху до відновлення історичної справедливості та збереження пам’яті про мільйони невинних жертв", - наголосив голова українського парламенту.

Важливість участі у трибуналі щодо агресії рф та визнання Голодомору геноцидом: про що Зеленський говорив із головами фракцій парламенту Швейцарії15.01.24, 18:21 • 22463 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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