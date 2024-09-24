Парламент Швейцарии признал Голодомор геноцидом украинского народа. Стефанчук назвал это историческим решением
Киев • УНН
Национальный Совет Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал это решение историческим и важным шагом к восстановлению справедливости.
Национальный Совет Швейцарии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщил во вторник глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, назвав это решение историческим, пишет УНН.
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"Благодарен швейцарскому парламенту за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В принятом заявлении Национальный Совет Швейцарии признает систематические действия, направленные на массовое и целенаправленное убийство голодом с намерением уничтожить национальную, этническую, расовую или религиозную группу, актом геноцида", - написал Стефанчук в Facebook.
"Это действительно историческое решение. И это крайне важный шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и сохранению памяти о миллионах невинных жертв", - подчеркнул глава украинского парламента.
Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии15 января 2024, 16:21 • 22345 просмотров