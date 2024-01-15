Важность участия в трибунале по агрессии рф и признание Голодомора геноцидом: о чем Зеленский говорил с главами фракций парламента Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Швейцарию провел встречу с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарии Эриком Нуссбаумером и председателем Совета кантонов Евой Герцог, а также с председателями партий и фракций Федерального собрания Швейцарии, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава государства поблагодарил за весомую поддержку со стороны Швейцарской Конфедерации суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за гуманитарную помощь нашей стране в условиях полномасштабной агрессии россии. Было отмечено, что Швейцария стала первой площадкой для проведения международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоялась в 2022 году в Лугано.

Собеседники подробно обсудили поддержку со стороны Швейцарии Украинской формулы мира и дальнейшие шаги по ее имплементации. Президент поблагодарил за успешное проведение встречи советников по национальной безопасности и внешней политике, которая состоялась в Давосе 14 января и собрала представителей более 80 стран и международных организаций, добавили в ОП.

Кроме того Президент проинформировал швейцарских парламентариев о ситуации на поле боя и отметил важность усилий государств-партнеров для защиты нашей страны.

Глава государства подчеркнул важность участия Швейцарии в специальном международном трибунале по преступлению агрессии россии.

Зеленский поблагодарил за принятие мощного заявления швейцарского парламента в начале полномасштабного российского вторжения.

Собеседники отметили важность обращения Президента Украины к Федеральному собранию и народу Швейцарии, которое Глава государства произнес летом 2023 года для консолидации поддержки нашей страны.

Глава государства также поднял вопрос о признании Федеральным собранием Швейцарии Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев.