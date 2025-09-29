Паливна криза загрожує безпеці Запорізької АЕС - Центр нацспротиву
російські окупанти не можуть забезпечити повноцінну роботу систем охолодження ЗАЕС через брак дизелю, що може призвести до розплавлення ядерного палива.
На тимчасово окупованій території України через паливну кризу під загрозою опинилась безпека Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
Системи охолодження ЗАЕС працюють на дизельних генераторах. Однак російські окупанти не можуть забезпечити їхню повноцінну роботу через паливну кризу й хаос у логістиці.
Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива, повідомили в Центрі національного спротиву. Там додали, що замість гарантій безпеки, росія шантажує світ атомною катастрофою - для цього кремль використовує станцію як військову базу та інструмент тиску.
Нагадаємо
Як повідомляло The Guardian, на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції зовнішнє електропостачання було припинено на понад три доби.