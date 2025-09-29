$41.480.01
07:20 • 10047 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 19952 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 44078 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 66781 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 47756 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 43390 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 65792 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72505 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 96678 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160241 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Паливна криза загрожує безпеці Запорізької АЕС - Центр нацспротиву

Київ • УНН

 • 900 перегляди

російські окупанти не можуть забезпечити повноцінну роботу систем охолодження ЗАЕС через брак дизелю, що може призвести до розплавлення ядерного палива.

Паливна криза загрожує безпеці Запорізької АЕС - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території України через паливну кризу під загрозою опинилась безпека Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.

Деталі

Системи охолодження ЗАЕС працюють на дизельних генераторах. Однак російські окупанти не можуть забезпечити їхню повноцінну роботу через паливну кризу й хаос у логістиці.

Виснаження запасів дизелю може призвести до зупинки охолодження, перегріву реакторів і розплавлення ядерного палива, повідомили в Центрі національного спротиву. Там додали, що замість гарантій безпеки, росія шантажує світ атомною катастрофою - для цього кремль використовує станцію як військову базу та інструмент тиску.

Нагадаємо

Як повідомляло The Guardian, на окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції зовнішнє електропостачання було припинено на понад три доби.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПогода та довкілля
Електроенергія
The Guardian
Україна