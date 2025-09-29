Топливный кризис угрожает безопасности Запорожской АЭС - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
российские оккупанты не могут обеспечить полноценную работу систем охлаждения ЗАЭС из-за нехватки дизеля, что может привести к расплавлению ядерного топлива.
На временно оккупированной территории Украины из-за топливного кризиса под угрозой оказалась безопасность Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
Системы охлаждения ЗАЭС работают на дизельных генераторах. Однако российские оккупанты не могут обеспечить их полноценную работу из-за топливного кризиса и хаоса в логистике.
Истощение запасов дизеля может привести к остановке охлаждения, перегреву реакторов и расплавлению ядерного топлива, сообщили в Центре национального сопротивления. Там добавили, что вместо гарантий безопасности, россия шантажирует мир атомной катастрофой - для этого кремль использует станцию как военную базу и инструмент давления.
Напомним
Как сообщало The Guardian, на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции внешнее электроснабжение было прекращено более чем на трое суток.