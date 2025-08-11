Палаючий метеор вразив жителів Австралії: відео

Жителі центральної Вікторії в Австралії повідомили, що в неділю бачили великий метеор, що пролетів нічним небом. Деякі люди описували надзвичайно яскраву вогняну кулю та гучний звук, коли об'єкт пролітав над головою, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

У групі Facebook Australian Meteor Reports були опубліковані десятки відеозаписів та свідчень очевидців.

Саскія Реус-Сміт з Фраєрстауна опублікувала в групі, що вони бачили, як метеор пролетів "прямо над моєю головою, дуже низько, здавався нижчим за літак". Невдовзі після цього Реус-Сміт відчула "потужний удар. Мій будинок і земля помітно затряслися".

Терренс Дейл, який живе в Ейлдоні, написав у Facebook, що побачив метеор о 19:35 за місцевим часом. "Низько на горизонті, він був синьо-червоного кольору та надзвичайно довгастої форми, він зник з мого поля зору через гірський хребет поблизу того місця, де ми живемо", - написав Дейл.

Метеор також був зафіксований камерою Pendergast Hut на горі Буллер о 19:40.

Астрофізик і астроном, професор Джонті Горнер з Університету Південного Квінсленду підтвердив, що це був метеор, який освітив небо.

"Це точно був метеор. Через його яскравість ми описуємо його як "вогняну кулю" - що просто означає метеор, який був яскравішим на небі, ніж планета Венера", - сказав Горнер.

"З огляду на те, наскільки яскравим воно було, і на те, що через кілька хвилин після його появи пролунав широко чутний звуковий удар, цілком імовірно, що фрагменти могли досягти землі", - вказав він.

Він сказав, що, наскільки йому відомо, ще нічого не знайдено, хоча це не дивно, оскільки метеорити важко знайти.

Горнер оцінив, що Австралія переживатиме метеоритну подію, подібну до тієї, що сталася в неділю ввечері, від п'яти до десяти разів на рік.

