Пылающий метеор поразил жителей Австралии: видео

Киев • УНН

 • 984 просмотра

Жители центральной Виктории наблюдали большой метеор, пролетевший по ночному небу. Астрофизик Джонти Хорнер подтвердил, что это был огненный шар, и предположил, что фрагменты могли достичь земли.

Жители центральной Виктории в Австралии сообщили, что в воскресенье видели большой метеор, пролетевший по ночному небу. Некоторые люди описывали чрезвычайно яркий огненный шар и громкий звук, когда объект пролетал над головой, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В группе Facebook Australian Meteor Reports были опубликованы десятки видеозаписей и свидетельств очевидцев.

Саския Реус-Смит из Фрайерстауна опубликовала в группе, что они видели, как метеор пролетел "прямо над моей головой, очень низко, казался ниже самолета". Вскоре после этого Реус-Смит почувствовала "мощный удар. Мой дом и земля заметно затряслись".

Терренс Дейл, живущий в Эйлдоне, написал в Facebook, что увидел метеор в 19:35 по местному времени. "Низко на горизонте, он был сине-красного цвета и чрезвычайно продолговатой формы, он исчез из моего поля зрения из-за горного хребта вблизи того места, где мы живем", - написал Дейл.

Метеор также был зафиксирован камерой Pendergast Hut на горе Буллер в 19:40.

Астрофизик и астроном, профессор Джонти Горнер из Университета Южного Квинсленда подтвердил, что это был метеор, осветивший небо.

"Это точно был метеор. Из-за его яркости мы описываем его как "огненный шар" - что просто означает метеор, который был ярче на небе, чем планета Венера", - сказал Горнер.

"Учитывая, насколько ярким оно было, и то, что через несколько минут после его появления прозвучал широко слышимый звуковой удар, вполне вероятно, что фрагменты могли достичь земли", - указал он.

Он сказал, что, насколько ему известно, еще ничего не найдено, хотя это не удивительно, поскольку метеориты трудно найти.

Горнер оценил, что Австралия будет переживать метеоритное событие, подобное тому, что произошло в воскресенье вечером, от пяти до десяти раз в год.

Юлия Шрамко

