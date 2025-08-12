$41.450.06
Пакистанські сили безпеки знищили 50 бойовиків у Белуджистані, уздовж кордону із сусіднім Афганістаном

Київ • УНН

 182 перегляди

Пакистанська армія нейтралізувала 50 бойовиків угруповання "Техрік-і-Талібан" у провінції Белуджистан. Це відбулося протягом чотирьох днів уздовж кордону з Афганістаном.

Пакистанські сили безпеки знищили 50 бойовиків у Белуджистані, уздовж кордону із сусіднім Афганістаном

Пакистанська армія оголосила про нейтралізацію 50 бойовиків угруповання "Техрік-і-Талібан" у провінції Белуджистан. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Пакистанські військові заявили у вівторок, що протягом чотирьох днів знищили 50 ісламістських бойовиків уздовж кордону із сусіднім Афганістаном у неспокійному південно-західному регіоні, де розташовані ключові китайські проекти "Один пояс, один шлях".

9 серпня в ході операції в районі Зхоб провінції Белуджистан було нейтралізовано 14 бойовиків, а 8 серпня було запобігло спробі проникнення бойовиків через афганський кордон, внаслідок чого було нейтралізовано 33 з них.У заяві йдеться, що ще трьох бойовиків було вбито в ході операції, проведеної силами безпеки вчора ввечері в районі Самбаза в Белуджистані.

Довідково

У Белуджистані діють як ісламістські бойовики, так і сепаратисти, які вимагають більшої частки мінеральних багатств провінції.

Нагадаємо

Терорист-смертник врізався у військову колону на північному заході Пакистану. Внаслідок нападу щонайменше 16 солдатів загинули та 29 осіб отримали поранення.

Ігор Тележніков

