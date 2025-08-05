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The New York Times

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні

Київ • УНН

 • 1068 перегляди

МЗС Пакистану назвало безпідставними повідомлення про участь пакистанців у війні в Україні. Уряд обговорить це питання з українською владою та зробить запит на роз'яснення.

Пакистан відповів на слова Зеленського: "відкидає звинувачення" щодо участі своїх громадян у війні

Міністерство закордонних справ Пакистану відповіло на повідомлення щодо участі громадян Пакистану у війні в Україні, назвавши їх "безпідставними" та "необґрунтованими", про що йдеться у заяві МЗС країни 5 серпня, пише УНН

Деталі

"Уряд Пакистану категорично відкидає безпідставні та необґрунтовані звинувачення щодо участі громадян Пакистану в конфлікті в Україні. На сьогодні українська влада офіційно не зверталася до Пакистану, а також не було надано жодних перевірених доказів на підтвердження таких тверджень", - ідеться у заяві.

Уряд Пакистану, як вказали у МЗС країни, "обговорить це питання з українською владою та зробить запит на роз'яснення з цього приводу".

"Пакистан підтверджує свою відданість мирному врегулюванню конфлікту в Україні шляхом діалогу та дипломатії відповідно до принципів Статуту ООН", - сказано у заяві МЗС Пакистану.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на фронті на Вовчанському напрямку українські військові "фіксують участь найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану і країн Африки". 

Юлія Шрамко

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