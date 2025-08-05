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Нью-Йорк Таймс

Пакистан ответил на слова Зеленского: «отвергает обвинения» в участии своих граждан в войне

Киев • УНН

 • 958 просмотра

МИД Пакистана назвал безосновательными сообщения об участии пакистанцев в войне в Украине. Правительство обсудит этот вопрос с украинскими властями и запросит разъяснения.

Пакистан ответил на слова Зеленского: «отвергает обвинения» в участии своих граждан в войне

Министерство иностранных дел Пакистана ответило на сообщения об участии граждан Пакистана в войне в Украине, назвав их "безосновательными" и "необоснованными", о чем говорится в заявлении МИД страны 5 августа, пишет УНН.

Детали

"Правительство Пакистана категорически отвергает безосновательные и необоснованные обвинения относительно участия граждан Пакистана в конфликте в Украине. На сегодняшний день украинские власти официально не обращались к Пакистану, а также не было предоставлено никаких проверенных доказательств в подтверждение таких утверждений", - говорится в заявлении.

Правительство Пакистана, как указали в МИД страны, "обсудит этот вопрос с украинскими властями и запросит разъяснения по этому поводу".

"Пакистан подтверждает свою приверженность мирному урегулированию конфликта в Украине путем диалога и дипломатии в соответствии с принципами Устава ООН", - сказано в заявлении МИД Пакистана.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте на Волчанском направлении украинские военные "фиксируют участие наемников из Китая, Таджикистана, Узбекистана, Пакистана и стран Африки".

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
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Узбекистан
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Владимир Зеленский
Украина
Пакистан